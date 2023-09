DOK MU BIVŠA IMA BIZARNE ISPADE, ON CVETA S NOVOM IZABRANICOM: Bivši muž Megan Foks objavio vest koja će ZABOLETI glumicu (VIDEO)

Glumac i bivši suprug Megan Foks, Brajan Ostin Grin, najpoznatiji po ulozi u seriji "Beverly Hills, 90210" zaprosio je australijsku plesačicu Šarnu Barges.

Na društvenim mrežama su objavili dirljivi video na kom njihov jednogodišnji sin Zejn, zajedno s Grinovom decom iz prvog braka, stavljaju ruku jednu na drugu.

Na vrh svoju ruku stavlja Šarna i pokazuje verenički prsten.

"Poslednje poglavlje", napisala je Šarna u opisu.

Inače, par je počeo da se zabavlja krajem 2020. godine, pet meseci nakon što je Grin potvrdio razvod od Foks posle 10 godina braka.

U decembru 2020. viđeni su zajedno na odmoru na Havajima.

foto: Profimedia

- Stvarno je sjajno. Zapravo više nisam slobodna. Ali to je vrlo novo i vrlo, znate, to je izlaženje, u suštini. Niko to još ne naziva vezom - rekla je istog meseca kad su je snimili s Grinom.

U februaru prošle godine objavili su da čekaju dete, a dečak Zejn Walker Grin rođen je 28. juna.

Grin s Megan Foks ima troje dece - Džornija Rivera (7), Bodija Ransoma (9) i Nou Šenona (10), dok s Vanesom Marsil ima 21-godišnjeg sina Kasijusa.

(Kurir.rs)