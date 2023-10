OČAJ JOJ KIPTI NA LICU: Nove fotke Džej Lo i Afleka napravile RUSVAJ na mrežama! Benova BIVŠA ipak uspela da im UZDRMA brak? FOTO

Nove fotografije Bena Afeka i Dženifer Lopez (Aflek) uzburkale su fanove, a i društvene mreže. Slike su nedavno zabeležene u Los Anđelesu. Na tim fotkama pevačica izgleda neraspoloženo pa čak i ljuto, međutim, dok jedni poručuju da je ovo signal da u njihovm braku nešto ozbiljno ne štima (naročito što je već bilo sličnih prizora), drugi kažu da je ovo običan razgovor, a da hejteri vide nešto više.

Izvor blizak Dženifer Lopez i Benu Aleku rekao je da nije bilo "ničeg ozbiljnog u ovom razgovoru".

Sa time se mnogi slažu na Instagramu, pa kada kažu da se ovo dešava u svakom braku pre svega misle da se radi o običnom razgovoru, a ne o svađi koja sve i da "pogodi" svaki brak, predstavlja veliki problem. zar ne?. Ostali dodaju da primećuju da Dženifer Lopez pored supruga izgleda veoma nesrećno i da se to ponavlja.

Svaki put kada se pojave slične slike poznatog para, pojave se upravo ovakvi komentari- da li je to zbog njihove popularnosti, nerealnih očekivanja da njih dvoje žive bajku, a ne da su bračni par kao svaki drugi, ili želje da se što pre ukaže na nešto negativno sve i kada to negativno nije dokazano do kraja.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Međutim, pitanje zašto se Džej Lo retko smeje kada je pored nje Ben Aflek ostaje otvoreno.

Mnogi i dalje i pored svega veruju da je njihova ljubavna priča krunisanja venčanjem prošle godine daleko od kraja. Treba naglasiti da oprečni komentari prate i njegov odnos sa bivšom suprugom Dženifer Garner sa kojom ima troje dece. Njih dvoje od razvoda 2015. zajedno brinu o ćerkama i sinu, a to što su nedavno "iznenada bliski" jedva su neki dočekali. Gubi se iz vida da je ova glumica u vezi sa Džonom Milerom kao i sama činjenica da je bivši par proveo godine zajedno i da imaju važan zajednički cilj. Više izvora je reklo da su bivša i sadašnja supruga slavnog glumca u sjajnim odnosima.

foto: Profimedia, EPA

Kako na javnoj sceni ne nedostaje potresa, ne treba gubit iz vida bilo koju opciju, videćemo da li će novi potres prirediti Džen i Ben.

Ima parova koji su u javnosti uvek bili nasmejani, a onda su odjednom raskinuli.

(Kurir.rs/Blic žena)