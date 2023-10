"BORILA SAM SE SAMA SA SOBOM": Promenio POL, pa sada progovorio o svojoj BIVŠOJ SUPRUZI sa kojom ima 4 dece! "Jako je tužno ovo"

Kejtlin Džener (73) gostovala je u emisiji This Morning u kojoj je pričala o bivšoj supruzi Kris Džener (67) i odnosu s decom. Kejtlin, koja je pre promene pola bila Brus, u braku je s Kris bila 22 godine, a zajedno imaju dvoje dece - Kendal (27) i Kajli (26). Kejtlin se brinula i o Kloi, Kortni i Kim.

- Sa Kris stvarno više ne razgovaram. Da, tužno je. Ako ima ikakve komunikacije to je putem menadžera koji razgovara s njom. A kad imaš toliko dece koliko ja imam, s nekima si bliži nego s drugima. Svakako ih viđam i radimo razne stvari zajedno. Puno sam bliža s Dženerima nego s Kardašijanima, ali s Kris nemam nikakav kontakt. To je tužno jer smo puno toga prošle zajedno - rekla je.

Kejtlin je ispričala i sve o prvom susretu s bivšom.

- Bila sam sama šest godina i stvarno sam se nekako borila sama sa sobom, ko sam ja, kako se uklapam u svet... Upravo sam napunila 40 godina i upoznala sam Kris na slepom dejtu. Slagali smo se od prvog dana. Je li to bila ljubav na prvi pogled? Prilično blizu tome, da. Bila sam potpuno impresionirana s njom i kako je živela svoj život. Ona je imala četvoro dece, ja sam imala četvoro... Venčali smo se nakon pet i po meseci. Bilo je vrlo brzo - rekla je Kejtlin.

Kejtlin i Kris su nakon razvoda ostale u lošim odnosima, koji su se dodatno pogoršali 2017. godine kada je Kejtlin objavila memoare 'The Secrets Of My Life'.

U njemu je pričala o svom braku s Kris, a uskoro će objaviti i dokumentarac 'House of Kardashian', gde će takođe pričati o odnosima unutar porodice i njihovim kontroverznim poslovima.

