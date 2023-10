MANIPULATORKA ŽELJNA OSVETE: Bred Pit KIVAN na bivšu suprugu zbog DECE, a ovo je bila KAP koja je PRELILA ČAŠU! (FOTO)

Glumica Anđelina Džoli ovih dana okupira pažnju u Parizu, gde radi na snimanju novog filma 'Maria', u kojem ima glavnu ulogu. Nekoliko je puta fotografisana u elegantom izdanju, a mnogi su primetili da se na setu nalaze i njene deca, sinovi Medoks (22) i Paks (19). Ovo nije nimalo neuobičajeno, budući da su oba sina i ranije viđena na snimanju filma 'Without Blood', gde su imali aktivne uloge.

foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

'Mi odlično sarađujemo. Uvek kada je filmska ekipa vrhunska, onda vam se čini kao da radite s porodicom. Dakle, i ovde je to bilo tako' rekla je tada za People.

Iako zvuči kao idilično porodično druženje, mnogi se sada pitaju šta o svemu misli njen bivši suprug, Bred Pit. Kako prenosi magazin Life & Style, Pit je letos burno reagovao, nakon što je saznao da je Džoli zaposlila njihovu ćerku Vivijen (15) kao pomoćnicu producentkinje u njenoj produkciji predstave 'The Outsiders'. On navodno smatra kako Džoli zapošljava njihovu decu samo kako bi se osvetila njemu, i kako on više ne bi imao kontakt s njima.

foto: Ave Phoenix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

'Smatra da je ovo još jedan način da uzdrma vezu njega i ćerke . Nije tajna da je Endži uvek radila sve da decu privuče u 'mamin tim'. Ona je prava manipulatorka kada se radi o tome čiju će stranu deca zauzeti', rekao je izvor tada.

foto: Cubankite / Shutterstock.com, Andrea Raffin / Shutterstock.com, Profimedia

Mnoge sada zanima hoće li Pit komentarisati rad njihove dvojice sinova, budući da je od ranije poznato da oni s ocem već godinama nemaju nikakav kontakt. Navodno je Džoli podnela zahtev za razvod upravo zbog glumčevog sukoba sa sinom Medoksom u privatnom avionu, koji je tada hteo da odbrani majku.

foto: North Woods / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

'Sva deca bila su uplašena. Anđelina je povredila lakat i leđa, a jedno dete je Bred pokušao da uguši te mu je uz to zadao i udarac u lice', rekli su izvori bliski Anđelini dok oni s Bredove strane pak govore kako ništa od tih navoda nije istina.

Podsetimo, Bred se zbog Anđeline razveo od Dženifer Aniston, a već sledeće godine s njom je dobio dete. Dobili su troje biološke dece, a venčali su se 2014. godine. Idila nije dugo trajala i Anđelina je podnela zahtev za razvod 2016., a sve do danas svi sporovi između Anđeline i Breda, nekada zlatnog holivudskog para, nisu razrešeni.

(Kurir.rs/Story.hr)