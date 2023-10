IVA ŠTRLJIĆ ZA KURIR TV OTKRILA RUTINU PRED SNIMANJE: Gledam sve naše domaće serije, a tamo gde ja glumim, TO POSEBNO PRATIM

Popularna glumica Iva Štrljić gostovala je u emisiji Pusti Brigu gde je otkrila svoju rutinu pred svako snimanje serije u kojoj glumi.

- Ono što ja uvek pogledam i mislim da je to profesionalno prema mom poslu. To su domaće serije. Danas ih ima više nego ikada i radujem se što je to tako. To je omogućilo da danas veći broj glumaca radi i da mladi dobiju priliku. U seriji kojoj ja igram, "Igra sudbine", pružena je prilika totalno nepoznatim mladim glumcima koji su napravili imena igrajući u toj seriji - rekla je glumica i dodala:

01:26 IVA ŠTRLJIĆ ZA KURIR TV OTKRILA SVOJU RUTINU PRED SNIMANJE: Gledam sve naše domaće serije, a tamo gde ja glumim, TO POSEBNO PRATIM

- Ja volim da gledam svoje epizode u kojima igram potpuno sama. Zašto? Zato što to nije obično gledanje serije, već ja gledam kako sam odigrala i uvek pred svaku epizodu ja imam tremu. To je normalno zato što mi je stalo. Drago mi je što mogu da kažem da sam za neke uloge od početka do kraja zadovoljna.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:34 ŽENE SU 100 PUTA BOLJE OD MUŠKARACA! Vuk Drašković izneo svoj stav: Svo zlo dolazi od mog pola, MI SMO TI KOJI SPLETKARE