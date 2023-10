METJU PERI NIKAD NIJE GLEDAO "PRIJATELJE", A RAZLOG JE TUŽAN: U suzama je govorio o tome zašto za to NIJE IMAO SNAGE (VIDEO)

Slavni glumac Metju Peri pronađen je mrtav u đakuziju u svom domu u Los Anđelesu.

Imao je samo 54 godine, a prema prvim informacijama uzrok smrti je utapanje, ali na mestu nesreće nisu pronađene nedozvoljene supstance.

Peri se proslavio u planetarno popularnom sitkomu „Prijatelji“, međutim, prema sopstvenom priznanju, seriju koja mu je donela slavu i novac – nikada nije gledao.

foto: Printscreen YouTube

„Nisam gledao seriju jer bih samo morao da ponavljam ‘alkohol, opijati, kokain’. Mogao bih za svaku sezonu da kažem šta sam tada koristio i zato je ne želim da je gledam. To je sve što vidim“, rekao je glumac jednom prilikom.

Kada je govorio o zavisnosti, rasplakao se pred kamerama.

„U jednom trenutku toliko sam se tresao da sam, ako sam hteo da se pomerim samo od police s knjigama do stola, morao sam to da učinim oslanjajući se o nešto. Otišlo je toliko daleko. Znate, ono zbog čega se uvek rasplačem je činjenica da ovo nije pošteno. Nije pošteno da sam ja morao da prolazim kroz ovu bolest dok ostatak ekipe nije. Oni su dobili sve što i ja, ali samo sam ja morao da se borim protiv ove stvari, i još uvek to činim“, rekao je glumac kroz suze, tokom promovisanja svojih memoara prošle godine.

Metju je u jednom trenutku tokom tog intervjua tužno izustio „Meni je žao tog čoveka“.

(Kurir.rs/ Nova)

Bonus video:

00:12 Komemoracija Gorice Nešović