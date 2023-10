EVO KOLIKO JE METJU PERI ZARAĐIVAO U "PRIJATELJIMA" Da nije bilo OVOG KOLEGE, od toga ne bi bilo NIŠTA! Cifra je NEZAMISLIVA

Metju Peri preminuo je u 54. godini. Zvezdu "Prijatelja" oplakuje mnoštvo njegovih obožavatelja, kolega i prijatelja.

Iako je Peri glumio u brojnim televizijskim i filmskim projektima, slavu je stekao ulogom Čendlera Binga u "Prijateljima". Mnogi njegov lik smatraju najsmešnijim u istoriji televizije i govore kako su upravo od njega naučili da koriste sarkazam koji ga je krasio.

"Prijatelji" su postali kultna serija pop kulture, te su glavnim glumcima doneli bogatstvo i godinama nakon prestanka prikazivanja. Peri se u svojim memoarima "Friends, Lovers, & the Big Terrible Thing", objavljenim prošle godine, osvrnuo na to koliko je bio plaćen na početku i na kraju serije.

Pri kraju zarađivao milione

Pokojni glumac naveo je kako je u prvoj sezoni po epizodi zarađivao 22.500 dolara. Na kraju sezone mu je to donelo zaradu od 540.000 dolara. Kako je interesovanje za serijom rastao i popularnost se povećavala, Peri je s kolegama zarađivao sve više.

Poslednje dve sezone serije donosile su mu milion dolara po epizodi. Time je kroz devetu i 10. sezonu zaradio 41 milion dolara. Kad se uračuna svih 10 sezona, Periju je uloga Čendlera Binga donela zaradu od oko 90 miliona dolara.

Iako su na kraju svi članovi glumačke ekipe "Prijatelja" jednako zarađivali, to u počecima nije bilo tako. Dejvid Švimer i Dženifer Aniston imali su veće honorare, ali odrekli su ih se kako bi se izborili za jednaka primanja. Peri je pisao i o tome, zahvalivši se Švimeru na vrlo bitnoj odluci.

"Možemo da se zahvalimo Dejvidovoj dobroti i njegovom pronicljivom smislu za posao zbog onog što nam je ponuđeno. Dugujem ti 30 miliona dolara, Dejvide (I dalje smo bili debili)", stoji u njegovim memoarima.

Honorari i bonus doneli su mu novac i nakon završetka serije

I nakon završetka serije, Peri je sa svojim kolegama nastavio da zarađuje na "Prijateljima". Prvenstveno zbog raznih bonusa i honorara na koje su glumci pristali. Procenjuje se da im je to donosilo godišnju zaradu od 10 do 20 miliona dolara.

"Bila je to odluka koja se kasnije pokazala izuzetno unosnom. Dejvid je sigurno bio u poziciji da dobije najviše novca, ali nije hteo. Voleo bih da mislim kako bih ja isto uradio, ali kao pohlepni 25-godišnjak nisam siguran da bih to uradio. No njegova odluka nas je naterala da brinemo jedni o drugima kroz stresne pregovore i dala nam je ogromnu količinu moći", napisao je Peri.

