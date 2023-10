MNOGI NE ZNAJU DA JE METJU PERI SLOMIO SRCE DŽULIJI ROBERTS: Ostavio ju je IZNENADA, a njihov RASKID je otkrio BOLNU ISITNU

Metju Peri pronađen je mrtav u svojoj kadi, i ta vest slomila je fanove serije "Prijatelji". Njegov privatni život bio je izuzetno buran, a borba sa zavisnošću uništila je mnoge njegove veze. Iako se ne zna mnogo o njegovom ljubavnon životu, poznato je da je Metju bio u kratkoj vezi sa jednom od najvećih zvezda Holivuda, Džulijom Roberts.

Glumac je u svojim memoarima otkrio zašto je prekinuo romansu sa glumicom Džulijom Roberts - 30 godina nakon što je ta veza počela.

Slavna Džulija Roberts pojavila se kao gost u popularnom sitkomu i imala je poseban zahtev za producente - "prihvatiće ulogu jedino ako njen lik bude povezan sa Čendlerom Bingom". Peri je saznao za to, a produkcija ga je zamolila da on upravo zbog toga kontaktira glumicu.

"Poslao sam tada ruže i na papiru napisao: 'Jedina stvar koja je uzbudljivija od šanse da ćeš učestvovati u šouu jeste da napokon imam izgovor da ti pošaljem cveće'. Ne samo da je Džulija prihvatila ulogu nego mi je poslala i poklon - peciva", rekao je glumac svojevremeno za "Tajms".

Usledilo je tromesečno udvaranje koje je obeležilo svakodnevno slanje faksova u Francusku, gde je Džulija snimala film. Kada je došla na snimanje "Prijatelja", već je bila u vezi sa Perijem.

Glumac je u autobiografiji "Friends, Lovers And The Big Terrible Thing Perry", otkrio da su Džulija i on razmenjivali stotine poruka dnevno, pre nego što je slanje mejlova postalo uobičajeno.

"Tri ili četiri puta dnevno sedeo bih kraj svog faksa i gledao kako papirić polako otkriva njeno naredno pismo. Bio sam toliko uzbuđen da bih neke večeri završio na nekoj zabavi i koketirao sa privlačnom ženom pa prekinuo razgovor kako bih mogao da otrčim kući i vidim da li je stigao novi faks", dodao je Peri, koji je raskinuo sa Džulijom dva meseca nakon što se ona pojavila u seriji.

"Zabavljanje sa Džulijom Roberts bilo je previše za mene. Stalno sam bio uveren u to da će raskinuti sa mnom. Zašto ne bi? Nisam bio dovoljan i nikada ne bih mogao da budem dovoljan. Bio sam slomljen, ponizan, nedostojan ljubavi. Dakle, umesto da se suočim sa neizbežnom agonijom gubitka nje, raskinuo sam sa predivnom i briljantnom Džulijom Roberts. Možda je mislila da se druži sa TV tipom, a TV tip je sada raskinuo sa njom. Ne mogu da opišem taj izraz zbunjenosti na njenom licu nakon što sam joj rekao", ispričao je.

