DETALJI SMRTI ZVEZDE "PRIJATELJA" Poznato gde je Metju Peri nađen mrtav, njegova slika s istog mesta od pre 6 dana budi jezu FOTO

LOS ANĐELES - Metju Peri, najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u hit seriji "Prijatelji", nađen je mrtav u đakuziju svog doma uLos Anđelesu, javio je portal TMZ.

Metju Peri je tog jutra vežbao dva sata, a onda je poslao svog asistenta u nabavku. Kada se asistent vratio posle dva sata zatekao je Perija bez svesti i odmah pozvao policiju i hitnu pomoć. Ipak, lekari su bili nemoćni da ga spasu.

Izvori portala TMZ iz policije kažu da se Peri najverovatnije udavio, ali da će dalja istraga pokazati pod kojim okolnostima se to dogodilo. U blizini tela nisu nađeni narkotici i zasad se veruje da smrt nije bila nasilna.

Iz istog tog đakuzija samo pre 6 dana objavio je fotografiju na svom Instagram nalogu.

Iako su "Prijatelji" bili njegov najveći uspeh u glumačkom svetu Peri je bio angažovan u serijama kao što su "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", Silver Spoons", "Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Ally McBeal" i mnoge druge.

Metju Peri se iza kamere borio sa zavisnošću od narkotika i alkohola. Godinama je bio zavisan od lekova protiv bolova zbog čega je bio na rehabilitaciji.

Glumac je u memoarima pisao o najtežim periodima života, ali i o prošlogodišnjoj borbi sa viškom kilograma. Metju Peri nije nikad bio u braku, samo je bio kratko veren za Moli Hurvic pre nekoliko godina.

Ispred kuće preminulog glumca je policija a odmah je došao i njegov otac.

