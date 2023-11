SINA MILICE MILŠE PRIHVATIO KAO DA JE NJEGOVO DETE: Antonije napravio ŠOK TRANSFORMACIJU, evo kako sada izgleda (FOTO)

Glumica Milica Milša u braku je sa scenaristom Žarkom Jokanovićem, a o svom privatnom životu retko govori.

Poznato je da glumica ima sina Antonija Isakovića, kojeg je rodila na četvrtoj godini studija, kada je ostala samohrana majka, a kad se udala za Žarka, on ga je prihvatio kao svoje dete.

Njen suprug, Žarko, sada na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa njenim sinom Antonijem koji je promenio izgled, tačnije više nema dugu kosu kao ranije.

"Mi, momci, i mama fotograf. Spremni za nove avanture", napisao je Žarko u opisu fotografije na Instagramu.

Milica je, inače, o sinu pričala svojevremeno.

– Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca – rekla je Milica 2017. godine u intervjuu za "Story".

