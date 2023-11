FOTOGRAFIJE NEUTEŠNE MAJKE METJUA PERIJA RASTUŽILE LJUDE: Ovo je prvi put da je izašla u javnost od kad je saznala strašnu vest

U nedelju 29. oktobra Metju Peri, zvezda serije prijatelji, preminio je u 54. godini u svom domu u Los Anđelesu.

Posle smrti Metjua Perija oglasila se glumačka postava koja je 10 sezona radili sa njima na seriji "Prijatelji", kolege, poznanici i bivši emotivni partneri. Majka Metjua Perija nije davala izjave za medije, ali je fotografisana sa njegovim očuhom u šetnji Los Anđelesom. Suzen Meri Morison i Kit Morison, Metjuoov očuh, kako piše "Daily Mail" bili su tužni.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Suzen, bivša misica i novinarka, bila je jako bliska sa svojim sinom. Bila je uz njega u njegovim najtežim momentima kada se borio sa zavisnošću od narkotika i alkohola.

Pre smrti Metju Peri je otovreno govorio koliko je zavisnost uticala na njegov život.

Prijatelj Metjua Perija tvrdi da je glumac pobedio alkoholizam

Dugogodišnji član programa Anonimnih alkoholičara i blizak prijatelj Metjua Perija ispričao je šta se dešavalo sa glumcem pre tragedije. Zvezda serije "Prijatelji" bio je član ovog udruženja.

foto: Printscreen YouTube

"Meti nije pio. Bio je veliki dio naše AA zajednice. Pohađao je sastanke, govorio na sastancima i radio sa nekolicinom novih članova", rekao je izvor za Daily mail i dodao: "Imao je sponzora i bio je sponzor. Činilo se da je bio dobro". Insajder je rekao da je poručio bio usredsređen da pomaže drugima u borbi sa zavisnošću, i da je nedavno izrazio interes da podeli svoju priču kroz javne govore.

"Meti je želeo da ode na univerzitet i priča o alkoholizmu. To je bio njegov dar. Mogao je tako dobro da govori i motiviše ljude. Bilo mu je važno da dopre do mlađih generacija i širi svoju poruku "Ne daj se". Zaista je živeo zahvaljujući tim rečima", poručio je insjader i naglasio: "Uvek je zasmejavao ljude, čak i na sastancima. Ali on je takođe bio duhovan, ne religiozan, nego duhovan. Pričao je i znao je da je to njegova misija. Pomagati drugim ljudima, dati im nadu. Meti će zauvijek biti definicija nade jer nikada, baš nikada nije odustao. Preokrenuo je svoj život i pomogao bezbrojnim ljudima u programu. Više nego što je mogao i da zamisli".

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

