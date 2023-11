PREMINUO MLADI GLUMAC U 35. GODINI: Pojavio se u mnogim filmovima i serijama, UPAO U POROKE, a mnogi mu predviđali veliku karijeru

Evan Elingson, nekadašnja dečija zvezda za koju se činilo da je na putu ka velikoj slavi je preminuo. Imao je samo 35 godina.

Bivši glumac, koji nije bio pred kamerama više od decenije, umro je u nedelju u svojoj kući u okrugu San Bernardino, gde je njegovo telo otkriveno u njegovoj spavaćoj sobi kako se navodi iz kancelarije patologa. Tačne okolnosti njegove smrti su u ovom trenutku nejasne, ali zvaničnici kažu da za sada nema tragova nasilne smrti.

foto: CBS Collection / Everett / Profimedia

Evanov otac, Majkl, uspeo je da da malo više detalja, rekavši za TMZ da je Evan pronađen u domu za trezvene, odnosno one koje se oprovljaju od zavisnosti.

On se u prošlosti borio sa drogom, ali mu je u poslednje vreme bilo bolje i da je njegova iznenadna smrt predstavlja potpuni šok za porodicu.

Evan je možda najbolje upamćen kada je glumio zajedno sa Kameron Dijaz - kao njen sina tinejdžera - u filmu "Čuvar moje sestre" iz 2009. Takođe je bio poznat po svojoj stalnoj ulozi Kajla Harmona u 'CSI: Miami', u kojoj je glumio u ukupno 18 epizoda tokom 3 godine.

On je zapravo počeo da se bavi šou biznisom sa 13 godina i to malom ulogom u TV filmu, kao i gostovanjem u 'Opštoj bolnici'. Odatle, on je nastavio da glumi u emisijama poput 'Titus', 'That Was Then', 'Mad TV', 'Complete Savages', 'Bones', '24' i drugima.

Elingson je takođe glumio u nekoliko filmova, kao što su 'Walk the Talk', 'Pisma sa Ivo Džime', 'The Bondage', 'Confession', 'Pravila igre', 'Time Changer', 'The Gristle'...

Evan se izgleda povukao iz Holivuda, bez ikakvih glumačkih uloga posle 2010. godine. Ipak, ostavio je trag na televiziji i filmu, ali je, nažalost, umro prilično mlad.

(Kurir.rs/TMZ/A.M.)

