ČAK GA I MAJKA PITA "ŠTA URADI TO, SINE" Frajer na kog se sve žene lože NEPREPOZNATLJIV: Niko ne veruje da nije bio kod PLASTIČARA

Slavni glumac Zek Efron oduvek je važio kao miljenik žena, a tu titulu je nosio od samih početaka svoje glumačke karijere koja s pauzama traje i danas.

Međutim, njegovi obožavatelji ostali su u šoku nakon što se ovih dana pojavio u intervjuu za "Entertainment Weekly" kako bi promovisao svoj novi film "The Iron Clow", i to zbog njegovog izgleda. U video intervjuu 36-godišnji Zek se pojavio s punijom linijom vilice i transformisanim licem za koje tvrdi da su posledica slomljene vilice tokom nezgode u kojoj je bradom pao na granitnu fontanu. Njegov novi izgled je pre godinu dana pokrenuo glasine o plastičnim operacijama, ali on zasad nije potvrdio niti priznao da se odlučio na takav potez.

No prošlost se sada ponavlja i njegov izgled je ponovo tema rasprava koje se vode na društvenim mrežama.

"Lice mu izgleda ogromno", "Mogu da ga zamislim kao Džokera", "Šrek se uživo javlja", "Ma izgleda kao princ Fakvar iz Šreka", "Šta mu se dogodilo s licem?", "Hormon rasta izbobličio mu je vilicu i usne", "Je li ovo neki filter u pitanju", komentari su njegovih zbunjenih obožavatelja.

Zek se prošle godine pojavio na naslovnici časopisa Men's Health i tada prvi put pokušao da objasni šta se dogodilo s njegovim licem, nakon što su glasine o plastičnim operacijama kružile već godinu dana. U svom intervjuu otkrio je da je imao gadnu nesreću kod kuće koja je uzrokovala veliku transformaciju njegovog lica.

Navodo se okliznuo u čarapama dok je trčao kod kuće, zbog čega je bradom udario u granitnu fontanu.

Uz to je tvrdio da ne zna da je bio tema rasprava na društvenim mrežama i da je zapravo postao viralan zbog svoje vilice koja izgleda drugačije, sve dok ga majka nije nazvala da ga pita da li je išao pod nož.

foto: Printscreen/Facebook

"Kad bih se obazirao na ono što drugi ljudi misle o meni do te mere da oni misle da ja cenim njihova mišljenja, definitivno ne bih mogao da radim ovaj posao", izjavio je tada.

Njegov prijatelj Kajl Sendilands takođe je progovorio u njegovo ime i stao u njegovu odbranu, rekavši da on nikada ne bi uradio tako nešto. On Zeka poznaje godinama, a nagađanja je odbacio u "The Kyle and Jackie O Show-u".

"Znao bih da je imao bilo kakvu plastičnu operaciju, naravno da to nije uradio", izjavio je i dodao kako odlazak na plastičnu operaciju ne bi imao smisla jer Zek predobro izgleda i bez toga.

A ono što je Zek promijenio kod sebe je definitivno njegovo telo koje je doveo do top forme i transformisao ga za ulogu Kevina Von Eriha u nadolazećem filmu "The Iron Clow" koji je snimljen po istinitoj priči.

U njemu glumi zajedno s Džeremijem Alenom Vajtom, Harisom Dikinsonom i Stenlijem Sajmonsom, i to braću koja postaju velike rvačke zvezde 1970-ih, pre nego što se suoče s nizom tragedija. Naime jedan od braće umro je u 25. godini pod misterioznim okolnostima, dok su trojica počinila samoubistvo. Film u bioskopima počinje da se prikazuje 22. decembra.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

02:23 SELMA HAJEK GAZI ŠESTU DECENIJU, A IZGLEDA BAR 30 GODINA MLAĐE! Nije nikad radila BOTOKS, a svako jutro pije ovaj MAGIČAN napitak