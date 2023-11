KONTROVERZNI PREDUZETNIK UHVAĆEN S TRANSRODNOM DŽESIKOM: 12.000 ljudi mu vikalo da je PEDOFIL, sad isplivale fotke IZ SEPAREA

Vejn Lineker (61), vlasnik niza noćnih klubova i restorana, na dodeli nagrada UK Glamour Awards u sredu uveče nije skidao ruke s prsate i transrodne Džesike Alves (40). Preduzetnik je bio vidno pod dejstvom alkohola i preuzbuđen, što je u društvu brazilske rijaliti zvezde, koja je sve svoje adute - a najviše dekolte - ponosno izložila u izazovnoj crvenoj mini haljini. Čini se da je Vejn u jednom trenutku nakratko i zadremao na Džesikinom ramenu - naravno, sve su zabeležili prisutni paparaci.

A pre ovog partijanja, Lineker je doživeo brutalno poniženje na snimanju podkasta "That Peter Crouch Podcast" u Wembley Areni. Naime, gomila od 12.000 ljudi u jednom trenutku počela je jednoglasno da skandira "pedofilu", što je preduzetnika, kako je sam rekao, "duboko potreslo".

- Inače sam šaljivdžija na društvenim mrežama, ali ovo mi uopšte nije zabavno... Možete me voleti ili mrzeti, ali nazvati me pedofilom je odvratno i krajnje poražavajuće, to je najniži nivo duhovitosti, osuđivanja i trolovanja. Srećom, ja imam debelu kožu, ali neki nemaju i ovakvo ponašanje može psihički da ih uništi. Pa i ja imam porodicu, decu i unuke - šta mislite, kako se oni osećaju zbog ovakvih uvreda na moj račun - pitao se Vejn na društvenim mrežama.

U njegovu odbranu stala je i njegova bivša devojka, Kloi Feri (28), zvezda rijaliti šoua "Geordie Shore".

- Neke od stvari koje sam morala da čitam o njemu su odvratne. Ne mogu da verujem kako ga zovu. Vejn je jedan od najneverovatnijih ljudi koje sam upoznala, ne zaslužuje ovo - komentarisala je.

