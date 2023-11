HILJADE ŽENA MU BILO U KREVETU, A SAMO OVA LEPOTICA U SRCU: Najveću ljubav DŽEKA NIKOLSONA ni rođeni roditelji ne bi prepoznali!

Foto: Publicity Still / United Archives / Profimedia

Slavna glumica, Anđelika Hjuston, bila je sinoć na proslavio 80. rođendana čuvenog pevača Džonija Mičela u Kaliforniji. Nove fotografije otkrivaju kako svetska zvezda izgleda u 72. godini, a već dugo vremena se komentriše da je imala brojne plastične operacije odnosno da su joj neumereni tretmani botoksom uništili lice.

foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Glumica Anđelika Hjuston koja je dva puta bila nominovana za Oskara ("Varalice" i" Neprijatelji: Ljubavna priča") pre tri godine je za britanski Vog o plastičnim operacijama rekla sledeće:

- Kada pogledam dole u ogledalo, moj vrat nije baš ono što je bio. Shvatila sam da bi možda trebalo da nešto preduzmem u vezi sa tim, ali onda je to klizav teren. Kad počnete s vratom, morate i da uradite nešto sa vilicom... nisam sigurana. Mislim da ću sebi dati još godinu dana i videti kako se osećam, što govorim već godinama (smeh). Prošla sam kroz nekoliko nužnih operacija, mrzim taj osećaj i ne sviđa mi se ideja o nožu. Dosta se smejem i svi mi kažu: "Oh, ona ima tako prijateljsko lice!".

Otkrila je tada da svakog jutra pije vodu sa limunom odnosno da joj je omiljeni napitak kombinacija praha sa pečurkama, limuna i vuće vode od čega se oseća mnogo bolje nego kada pije kafu. Nazvala je to veštičje piće.

foto: ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Umivam lice nečim – ne znam ni sama čime, nekakvim tonikom. I onda se poprskam vodom i to je to. A tu je i fantastičan svet seruma. Volim serume. Nanosim ih u slojeve, ne znam tačno da li su efiksni ili ne, ali volim ih. Imam stvarno dobar vitamin C koji koristim - ispričala je o svojoj bjuti rutini.

Mnogi su ubeđeni da je Anđelika Hjuston ima više plastičnih operacija kao i brojne botoks tretmane ili slične estetske zahvate. O tome se pričalo još 2013. kada je šokirala izgledom. Priznala je ranije da je koristila injekcije kolagena kao i da je plastične operacija odlagala ubrizgavanjem botoksom. Napomenula je da su ti tretmani bili jako bolni i da ju je mučila glavobolja danima.

Slike mnogo govori. Pormene na njenom licu izgledaju veštačke, i daleko od onih kakve donose godine.

Ljubav Anđelike Hjuston i Džeka Nikolsona

Kada se pomene ime Anđelike Hjuston, mnogi se sete i njene ljubavne priče sa Džekom Niklsonom.

Nikolsonu se dopala Đija Karanđi, koja je preminula od side u 26. godini, ali joj se on zbog razlike u godinama nije svideo. Fej Danavej, Kendis Bergen ... I one su bile u vezi sa Džekom, dok mu je model Vini Holman podarila ćerku Hani.

foto: 20TH CENTURY FOX - Album / Album / Profimedia

Sve ove žene desile mu se pre Anđelike, a posle nje usledile su veze sa Karen Majo-Čendler, Rebekom Brusard, Džuli Delpi, Meril Strip, Veronikom Kartvrajt, Larom u Flin Bojl, Amandom de Kadenet, Amber Smit...

Anđeliku je poznavao od malena, a u nju se zaljubio kada je imala 21 godinu. Sa ćerkom reditelja Džona Hjustona bio je 18 godina, a svedoci njihove ljubavi bile su Džekova ćerka Dženifer i Anđelkina sestra Alegra koje su živele sa njima.

Ljubav je prekinula Anđelika koja je Nikolsona ostavila zbog Rajana O’Nila. Ubrzo nakon njihovog raskida Džek se vratio porocima, a spas od slomljenog srca tražio je u skijanju, daleko od Holivuda.

Vreme posle njihovog prvog raskida obeležio je veliki skandal jer je upravo u Džekovoj holivudskoj kući Roman Polanski silovao devojčicu. Svedok stravičnog događaja bila je Anđelika koja se u trenutku zločina zatekla u vili, u koju je došla po svoje stvari. Zbog droge koja je zaplenjena u Džekovoj raskošnoj kući policija je uhapsila i glumicu, kasnije se ispostavilo da Anđelika nije imala nikakve veze sa narkoticima.

foto: Buena Vista Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Iako se pomirila sa Džekom, drugi put ga je ostavila zbog njegove veze sa Karen Majo-Čendler, koja je u intervjuu za "Plejboj" ispričala da ju je Nikolson "jurio u plavim satenskim boksericamapo spavaćoj sobi, a seks prekidao samo da bi se najeo sendviča sa puterom od kikirikija". Ulje na vatru dolila je afera sa Rebekom Brusard koja je sa Džekom dobila Lorejn i Reja. Anđelika je insistirala da on bude uz majku njegove dece.

Zvanično je tada pukla veza dvoje glumaca, ali su oni sve vreme ostali u kontaktu. A ona je ostala i u njegovom srcu.

- Vrati mi se, bojim se da umrem sam - poručivao je pre dve godine Džek staroj ljubavi, dok se borio sa depresijom.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

01:18 IZAZOVNA MIRKA VASILJEVIĆ NA CRVENOM TEPIHU BEZ BRUSA! Glumica otkrila kako je bez Vujadina Savića: Uvek nađem nekoga za veče!