HILJADE ŽENA MU BILO U KREVETU, A SAMO OVA LEPOTICA U SRCU: Bila 17 godina s njim, varao je, a ona ga ostavila zbog JEZIVE NESREĆE

Oskarovka Anđelika Hjuston bila je u 17 godina dugoj ljubavi sa slavnim kolegom Džekom Nikolsonom. Njihova veza bila je strastvena i puna jakih emocija, ali i puna bura, naglih promena i teških trenutaka.

Sve je počelo jedne rane večeri 1973. godine, kada je Anđelika Hjuston tada 21-godišnjakinja, sa svojim prijateljima, otišla na proslavu 36. rođendana višestrukog oskarovca. ProslaVa se održavala u Nikolsonovoj kući u Los Anđelesu, a Anđeliki su poleteli leptirići u stomaku onog trenutka kada je Džek otvorio vrata i nasmejano reako:

- Dobro veče, dame. Ja sam Džek i drago mi je da ste došle.

Tada je Anđelika pomislila samo:

- Ah! Da. To je čovek u koga bih mogla da se zaljubim.

Anđelika i Džek su satima plesali i flertovali, a kasnije ju je zamolio da prenoći. Ostala je, a nekoliko dana kasnije dobila je poziv za sastanak, koji je glumac potom otkazao da bi se video sa drugom ženom.

- Usledio je drugi poziv, Džek je rekao da mu je žao, morao je da otkaže naš sastanak jer je imao već zakazanu obavezu - napisala je Hjustonova u svojim memoarima.

- 'Da li to znači da sam ja na drugom mestu', pitala sam. 'Ne govori to, nije duhovito', rekao je - pisala je dalje.

Anđelika je odučila da izađe sa prijateljima umesto da čeka Džeka da se smisli da je zove, a kada su izašli u restoranu je ugledala Nikolsona u restoranu sa "lepom plavušom", za koju je kasnije saznala da je to njegova bivša devojka, glumica i pevačica Mišel Filips. Pošto je to bio dan njihovog otkazanog sastanka, Anđelika nije mogla da odoli da ne ode do Nikolsonovog stola.

- Kada sam stigla do stola, senka je brzo prešla preko Džekovog lica, poput oblaka koji prelazi sunce. Lagano sam podigla čašu i rekla: "Dole sam i želela sam samo da se pozdravim" - opisala je glumica scenu:

- Bila je šarmantna. Pretpostavljam da su u tom trenutku bili na kraju veze.

Ovaj buran početak njihove veze bio je trenutak koji je obeležio njihovu vezu za ceo život. Snažno su se zaljubili, ali turbulencija nije prestajala, njegova reputacija "otrova za žene" nastavila je da nadvladava njihove emocije.

- Povremeno bih pronašla komad ženske odeće, ili bih pronašla neku kremu za ruke, ili bi sitnica mogla ostati u posudi za sapun. Ponekad bih nosila nakit da vidim da li će neko doći i uzeti ga, ali to se nikada nije dogodilo - opisavala je turbulentan odnos.

Anđelika tvrdi i da je Nikolson imao tendencije da šalje nerazumljive signale, te da je moli da se vide, a onda da je ne pozove. Ipak, nekako su plovili zajedno u svojim emocijama. U časopisu "People" iz 1985. godine, može se videti kako su njih dvoje doživljavali svoju vezu. Nikolson je tada rekao da je tražio od Anđelike da se uda za njega sve vreme.

- Ponekad me odbije, ponekad kaže da, ali nikako da stignemo do toga - pričao je slavni glumac, a ona je morala to da dopuni:

- Oboje verujemo u očuvanje svoje slobode. Ako imate dugu vezu, kao što smo mi imali, prolazite kroz promene. Želite da budete zajedno, ali i da imate vremena za sebe. Ne volim reč posvećenost. Ima tmuran prizvuk. Kada je čujem, vidim sebe kako izdržavam dug i tužan ritual. Razumevanje je bolja reč nego obaveza. Džek i ja imamo razumevanje.

Anđelika je kroz njihovu vezu jednostavno birala Nikolsona umesto karijere, a onda je 1980. godine doživela tešku saobraćajnu nesreću i shvatila da mora da se posveti malo sebi.

- Prošla sam kroz šoferšajbnu i slomila nos na četiri mesta i morala da sagledam svoj život. Odlučila sam da je vreme da se posvetim glumi - rekla je Anđelika svojevremeno za "People".

Nakon šest godina dobila je Oskara za najbolju sporednu glumicu u filmu "Čast Pricijevih" iz 1985, koji je režirao njen otac Džon, a u filmu se našla i njena bivša ljubav, Nikolson. Džek je potom za "Rolling Stone" izjavio da "nikada nije osećao veći ponos nego dok je gledao svoju veliku ljubav kako dobija nagradu".

Anđelika Hjuston zatim je odlučila da bi bilo dobro da se konačno uda za glumca, a ona i njeni prijatelji izašli su na ručak, popili nekoliko margarita i došli na, ne baš pametnu, ideju.

- Sve je išlo po planu dok Džek nije sišao i jedan od mojih prijatelja je rekao: "Hajde, reci mu". Rekla sam mu o čemu smo razgovarali, a on je rekao: "Jesi li ozbiljna u vezi sa ovim?" Brznula sam u plač, okrenula se i izašla iz kuće. Bilo je to ponižavajuće i za Džeka i za mene - objasnila je glumica.

Ljubav je presekla Anđelika koja je Nikolsona ostavila zbog Rajana O’Nila, zbog čega se Džek vratio porocima. Taj period zauvek će ostati obeležen skandalom. Roman Polanski silovao je devojčicu u Nikolsonovoj kući dok je glumac bio odsutan, ali se Anđelka našla tu. Došla je da pokupi svoje stvari i postala i postala je svedok strašne scene. Policija je u kući otkrila i velike količine droge, koja je zaplenjena, ali zbog koje je glumica uhapšena. Kasnije se ispostavilo da Anđelika nije imala nikakve veze sa narkoticima.

Vratila se Džeku, ali ni ovaj put nije mogla da preboli njegovu potrebu da bude sa velikim brojem žena. Drugi put ga je ostavila zbog njegove veze sa Karen Majo-Čendler, koja je u intervjuu za "Plejboj" ispričala da ju je Nikolson "jurio u plavim satenskim boksericama po spavaćoj sobi, a seks prekidao samo da bi se najeo sendviča sa puterom od kikirikija". Ulje na vatru dolila je afera sa Rebekom Brusard koja je sa Džekom dobila Lorejn i Reja, zbog čega je glumica insistirala da Nikolson bude sa majkom svoje dece. Uprkos raskidu oni su ostali u kontaktu i deo srca jedno drugog.

- Vrati mi se, bojim se da umrem sam - poručivao je pre dve godine Džek staroj ljubavi, dok se borio sa depresijom, a lepa glumica jednostavno nije mogla da se bori sa demonima koje je on svojom raskalašnošću budio u njoj.

- Jak je, ali je neveran. To me stvarno boli. Ne mogu da živim s tim - rekla je Anđelika svojevremeno.

