DŽEK NIKOLSON JE GLUMATAO U ISIJAVANJU! Stiven Spilberg naveo svojih TOP 5 najboljih GLUMACA svih vremena, a na listi nema NJIH!

Tokom svoje bogate karijere, Stiven Spilberg je sarađivao sa mnogim glumcima i po navodima mnogih, najboljih u svojoj branši.

Leonardo Dikaprio, Tom Henks i Kruz, Liam Nison, Robin Vilijams, spisak je poduži jer Spilberg ima skoro 40 filmova koje potpisuje što kao režiser, što kao scenarista.

foto: Profimedia

Sada je poznati režiser otkrio ko su njegovi omiljeni glumci i spisak je poprilično iznenađujuć jer na njemu bukvalno nema nijednog s kojim je sarađivao.

Naime, on se u jednom intervjuu prisetio razgovora sa još jednim kultnim režiserom, Stenlijem Kjubrikom posle prikazivanja "Isijavanja" (The Shining) koji je ušao u anale filmske umetnosti.

foto: Profimedia

Spilbergu se film nije dopao na prvu loptu i objasnio je Kjubriku da misli da je Džek Nikolson talentovan glumac, ali da je "preglumatao" Džeka Torensa i da podseća na japansko Kabuki pozorište - gde su glumici veoma stilizovani sa dramatičnom šminkom i kostimima.

Braneći Džekovu glumu, Kjubrik ga je pitao da navede svojih top 5 glumaca svih vremena. Na veliko iznenađenje, na tom spisku se ne nalazi nijedan od glumaca sa kojima je radio.

foto: Profimedia

"Brzo sam rekao - Spenser Trejsi, Henri Fonda, Džimi Stjuart, Keri Grant i Klerk Gejbl, a onda me je Stenli prekinuo i pitao gde je Džejms Kegni na tom spisku", pričao je Spilberg i rekao da je on "visoko na listi", ali Kjubrik je dodao: "Ah, ali on nije u tvojih prvih pet. Ti ne smatraš Džejmsa Kegnija jednim od pet najboljih glumaca u svetu, ali ja smatram. I zato je performans Nikolsona sjajan."

Tehnički, Kjubrik je samo naglasio da Džekova gluma u "Isijavanju" nije po Spilbergovom ukusu, ali da to ne znači da je loš film u pitanju, već naprotiv.

Što se tiče pobrojanih glumaca, Spenser Trejsi je poznat po "Suđenju u Nirnbergu" iz 1961. godine i "Ko dolazi na večeru", Henri Fonda (otac Džejn Fonde) po 12 gnevnih ljudi, The Grapes of Wrath, Bilo jednom na divljem Zapadu, a Džimi Stujart (Anatomija ubistva, Vertigo, Divan život) i Keri Grant (Sever-severozapad, Uhvati lopova) su zajedno glumili u Filadelfijskoj priči iz 1940. godine i obojica sarađivali sa Hičkokom.

foto: Profimedia

Klerk Gejbl je čuveni zavodnik iz drame "Prohujalo sa vihorom"

foto: Profimedia

Kjubrikov favorit, Džejms Kegni je bio poznat po energičnoj glumi i nabijenim emocijama što je slično sa Džekovom glumom i preokretom njegovog lika u "Isijavanju", a poznat je po "Anđelima garavih lica", "White Heat", "Državni neprijatelj".

Za ulogu u filmu Jenki Dudl Dendi (Yankee Doodle Dandy) je dobio Oskara 1942. godine.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:49 NAŠ SLAVNI GLUMAC IGRAO U FILMU HARI POTER! U emisiji Pusti brigu otkrio malo poznate detalje o snimanju OSTAĆETE BEZ TEKSTA