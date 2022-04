BRUS VILIS SE OPROSTIO OD HOLIVUDA I KARIJERE, ALI NIJE JEDINI: Ove velike zvezde su se povukle i ne planiraju POVRATAK! FOTO

Mnoga velika imena glumačke scene su se, baš kao i Brus Vilis, povukla sa scene. Što zbog zdravlja, što zbog tereta slave. Neki od njih posvetili su se porodičnom životu, dok su se drugi okušali u nekoj sasvim novoj karijeri.

Porodica slavnog glumca (67), juče je objavila kako zvezda franšize "Umri muški" zbog zdravstvenih problema napušta glumu. Naime, Brusu su dijagnostikovali afaziju, koja utiče na njegove kognitivne sposobnosti.

Poslednjih meseci se šuškalo kako glumac gubi pamćenje, no vest o njegovom povlačenju iz Holivuda zaprepastila je obožavatelje.

Frankie Muniz

Mladi glumac bio je omiljena zvezda sitkoma od 2000. do 2006., igrajući glavnu ulogu u "Malkolmu u sredini". Nakon toga je odlučio da sledi svoj san i postao je profesionalni vozač trkaćih automobila. Takmičio se u 53 profesionalne utrke između 2005. i 2011. godine, te je čak 4 puta stigao na podijum. Iako se povremeno pojavljuje u gostujućim ulogama, glumi se više ne namerava posvetiti.

Džin Hekman

Poslednji film Džina Hekmana bio je "Welcome to Mooseport" iz 2004. godine. U prethodnom intervjuu za Rojters je rekao da je napustio Holivud jer mu je to bilo previše "stresno".

- Kompromisi koje morate napraviti u filmovima samo su deo "zveri" i došlo je do tačke u kojoj jednostavno više nisam imao osećaj da to želim da radim - rekao je.

Džek Nikolson

Glasine da se Džek Niklson povukao iz glume kruže su već dobru deceniju. Međutim, sam legendarni glumac to nikada nije potvrdio. Šuškalo se da je odustao zbog poremećaja s pamćenjem, te da nije mogao zapamtiti svoj tekst u filmovima. Njegovo poslednje pojavljivanje u filmu bilo je 2010. u filmu "Kako znaš" Džejmsa L. Bruksa.

Džoš Hartnet

Šarmer iz filma "Pearl Harbor" otkrio je da se zbog svoje slave osećao usamljeno, zbog čega je prestao da snima holivudske blokbastere.

- Bio sam na naslovnici svakog časopisa. Nisam mogao baš nikuda. Nisam se osećao ugodno u svojoj koži. Bio sam sâm. Nisam nikome verovao - objasnio je za Details 2014. godine. Sada se Džoš uglavnom pojavljuje u malim, nezavisnim projektima.

- Još uvek mi se nude filmske i TV uloge, srećom, ali pre mnogo godina, ako sam video ulogu koju sam želeo, postojala je dobra šansa da je mogu zgrabiti. Kad sada vidim ulogu, moram se boriti za to. Depresivno kad ti nešto ne ide - izjavio je.

Kameron Dijaz

Nakon što se odrekla života pred očima javnosti, Kameron se usresredila na podizanje svoje ćerke Radiks. Iako je oduvek razmišljala o odlasku iz Holivuda, glumica je rekla da se joj se odluka činila najispravnijom nakon što se 2015. zaljubila u svog supruga Bendžija Madena.

- Živim svoj život. Zabavno je što niko ne zna šta planiram. Jer moje je vreme samo moje - rekla je zvezda "Svi su ludi za Meri" jednom prilikom za InStyle.

Meg Rajan

Ona je ponosna mama svoje dvoje dece, Dejzi i Džeka, a paparaci je ponekad "ulove" u ležernim šetnjama Los Anđelesom.

Baš poput Kameron, Meg se takođe odlučila da se više fokusira na svoju porodicu.

