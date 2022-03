KOJA LI JE TAJNA ZDRAVE KOSE MEGAN MARKL? Čkalja, Riska i Petar Božović imaju URNEBESNE odgovore na to pitanje! (VIDEO, ANKETA)

Interesovanje javnosti za Konstraktu ne jenjava i svako malo o njoj čitamo, a kako se čini, to će trajati sve do njenog nastupa u Torinu, sredinom maja.

Društvene mreže začas preplavi neki duhoviti mim (slika sa duhovitim komentariom koji se odnosi na osobu ili nešto na toj slici, a najćešće se povezuju događaji iz pop kulture).

foto: Printscreen YT

Ovog puta je miks stihova pesma "In corpore sano" i poznatih likova koje su tumačili naši legendarni glumci.

Tu je najpre kultna Riska iz serije Srećni ljudi koju je maestralno odigrala Radmila Savićević. Iskombinovan je stih iz Konstraktine pesme i Riskina replika o kosi i viklerima i nesretnom Aranđelu (Bata Živojinović) koji pokušava da joj udeli kompliment.

Zatim neprevaziđeni Miodrag Petrović Čkalja.

- Emulsion of oil skin losion, rekao je Čkalja na "pokvarenom" engleskom".

Petar Božović kao viši inspektor Bešević iz Crnog bombardera.

- Umetnica može biti zdrava, kaže Konstrakta, a onda se uključuje Bišević: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije kaže on, a to je jedna od poznatijih replika iz ovog kultnog filma.

(Kurir.rs/A.Miletić)

