KONSTRAKTA NE VOLI DA OBJAŠNJAVA PORUKU EVROVIZIJSKE PESME: Evo šta kaže o medijskoj HISTERIJI i daljim planovima!

Ana Đurić Konstrakta priznaje kako ju je interesovanje javnosti za njenu pesmu iznenadilo, a otkrila je i šta misli o milionskim pregledima njenog nastupa.

- Pa dobro, nekako je veliki, a da brojim nisam ni počela, bilo mi je jasno na početku kuda će to voditi. Tako da ja zapravo ne gledam, povremeno mi jave prijatelji, kao pet, šest, deset - otkrila je Konstrakta, te dodala i da joj to prija.

foto: Printscreen/RTS

- Sviđa mi se to što se pesma nekako raspršila na sve strane. Kako u Srbiji, tako i okolo sve više, tako da, to je lepo iskreno, da su ljudi prepoznali temu i tu univerzalnu temu, to mi se sviđa, zadovoljna sam - priznala je. Kada je u pitanju glavna poruka koju pesma "In corpore sano" nosi, Konstrakta kaže:

- Pa nema glavne poruke, pesma je slojevita, nešto u šta ne volim da ulazim i objašnjavam. Stvarno ima sto tema i svako pronađe nešto što njemu negde odgovara, a ono što ostaje na kraju je da zveči i šta ćemo sad - pojasnila je.

foto: Printscreen/RTS

Na pitanje da li misli da će ta poruka dopreti i do ljudi koji ne žive na našim prostorima, kaže:

- Pa sudeći po reakcijama koje stoje na Jutjubu, ide neka malo zabuna na početku, ali mislim da pesma uvuče, postane jasna ta repeticija, postoji linija teksta, pokušaćemo to na Evroviziji da iskomuniciramo, pitanje je teksta.

Konstrakta je otkrila i koji su joj sledeći planovi, ali i da li je otkrila koja je tajna kose Megan Markl.

- Priprema za Evroviziju, a tajna je šampon, voda, četka, to je to - poručila je ona gostujući na hrvatskoj Nova TV.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

