TUŽNO JE ŠTO LEGENDA ODLAZI NA OVAKAV NAČIN: Džek Nikolson godinu dana nije viđen u javnosti, prijatelj otkrio šta se dešava

Holivudski glumac Džek Nikolson već više od godinu dana nije viđen u javnosti, a njegovi bliski prijatelji strahuju da glumačka legenda pati od demencije.

Trostruki oskarovac proživljava svoje "tužne, zadnje dane" u vili na Beveri Hilsu, prenose strani mediji.

"Džek i ja smo prijatelji godinama i on više uopše ne izlazi iz svoje kuće. Njegovi sin i ćerka se brinu o njemu", rekao je prijatelj za Radar Online.

Iako glumac ima petoro dece, najčešće je fotografiran u društvu ćeri Loraine i sina Rajja. "Fizički je dobro, ali mentalno nije najbolje. Zaista je jako tužno videti takvog glumca kao što je Džek da odlazi na ovaj način", rekao je izvor.

Slavni glumac poslednju je ulogu odigrao u filmu "Kako znaš" ("How Do You Know") iz 2010. godine.

