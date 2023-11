MILAN VASIĆ OTKRIO KAKO JE BILO RADITI SA ŽARKOM LAUŠEVIĆEM POSLEDNJIH DANA: Bojao sam se njega, molio sam Boga...

Glumac Žarko Laušević preminuo je u 63. godini, a glumac Milan Vasić je jednom prilikom pričao o kolegi kojeg je jako cenio i poštovao.

- Želja mi je oduvek bila da zaigram u istoj sceni sa Žarkom Lauševićem, makar bio samo jedan kadar. Po meni on je najbolji glumac svih vremena bivše Jugoslavije i bio sam prvog dana jako uzbuđen kada sam trebao da igram sa njim. Em što mi je bio prvi dan snimanja, em što sam tog dana imao tri strane teksta sa Žarkom. Bio sam uzbuđen i imao sam ogromnu tremu - rekao je tada Milan Vasić koji je bio oduševljen Lauševićem.

- Stalno govorim ljudima da svoje idole ne trebaju nikada da upoznaju, jer se često u njih mogu razočarati. To što vidite na televiziji izgleda drugačije uživo. Ja sam se tog prvog susreta jako pribojavao, jer obožavam Žarka i molio sam Boga da se ne razočaram. Sećam se da sam tog dana došao pun uzbuđenja i treme. Odmah sam naleteo na njega koji je izlazio iz glumačke prikolice. Ugledao me je i uzviknuo: “Zdravo. Kako si?” Najsrdačnije smo se pozdravili a onda je dodao da mi je pesma za koju sam snimio i spot super. Bio sam skroz zbunjen. Ja nisam znao kako da mu priđem, a on se ponašao prema meni kao da me zna sto godina i još me je pohvalio. Tada mi je rekao da dugo nije živeo u zemlji i da ne zna puno ljudi ali obavezno voli da sazna sve o osobi sa kojom treba da radi. Rekao je: “Uključio sam komjuter i istražio sve o tebi. Bravo, odličan si.” Sa svim tim rečima me je opustio. Žarko ima godine ali je i dalje dete u duši. On je dečak od koga možete da naučite mnogo za samo tri minuta. Uđete u kadar sa Žarkom i sve je završeno. Veliki je to čovek. Dugo ovakav projekat nisam snimao u svojoj karijeri. Za razliku od mnogih filmova i serija gde igra ista ekipa glumaca, ovde je Radoš okupio mnoge koji se nikada nisu sretali u zajedničkim projektima. Raša Vujović, Nikola Rakočević, Nenad Heraković i ja nikada nismo radili zajedno ali za kratko vreme smo se razumeli u glumačkom razmišljalnju i kao ljudi i zaista smo lepo sarađivali.

Glumac Žarko Laušević (63) preminuo je danas posle posle kraće i teške bolesti.

To je javnosti u ime porodice saopštila njegova supruga Anita Laušević.

- O datumu i mestu sahrane javnost će biti blagovremeno obaveštena - navedeno je u kratkom saopštenju.

