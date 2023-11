MARIĆ SE OPROSTIO OD LAUŠEVIĆA! Potresna objava glumca kida dušu (FOTO)

Milan Marić emotivnom objavom na Instagramu oprostio se od preminulog kolege Žarka Lauševića.

foto: Damir Dervišagić

Glumac je uz emotikon slomljenog srca podelio Žarkovu fotografiju iz mlađih dana.

Podsetimo, Milan je u seriji "Pad", koja je inspirisana Lauševićevim autobiografskim bestselerom "Godina prođe, dan nikada" glumio upravo slavnog glumca.

foto: Printscreen/Instagram

Marić je jednom prilikom za Kurir govorio o svom odnosu sa preminulim kolegom.

- Sa Žarkom sam se čuo dva puta, a jednom smo pričali uživo. Prvi put smo razgovarali kada smo se spremali da krenemo u samo snimanje. Pozvao me je i kao stariji kolega koji je imao potrebu da mi poželi sreću. Malo smo iskoristili to vreme da pričamo o glumačkom poslu. Imao sam osećaj da mi govori: "Ja ti verujem" i to je meni bilo dosta bitno. Čuli smo se i nakon što je ogledao seriju. Jako sam srećan onim što sam čuo, a šta je to, neka ostane između nas dvojice - otkrio je tada Marić.

Podsetimo, Žarko Laušević je danas preminuo posle duge bolesti. Imao je 63 godine. Tužnu vest je podelila glumčeva supruga Anita.

- Obaveštavamo javnost da je danas 15.11.2023. godine u 63. godini života, posle kraće i teške bolesti, preminuo naš suprug i otac Žarko Laušević. O datumu i mestu sahrane javnost će biti blagovremeno obaveštena. U ime porodice - Anita Laušević - stoji u saopštenju ožalošćene porodice.

foto: Damir Dervišagić

