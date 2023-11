SARADNICA DŽENIFER LOPEZ OTKRIVA ISTINU O PEVAČICI: Na sceni PRŠTI i sve baca u trans, a evo šta je POZADINA svega

Ona nikad ne prestaje da impresionira svojom izdržljivošću na sceni – i sada žena iza Dženifer Lopez (54) otkriva kako pevačica ostaje na vrhuncu svoje snage. Kim Burs (55), muzička direktorka koja je radila s Bijonse, Kvin Latifah, Kijarom i Tamarom Brekston, sarađuje i s Dženifer već 13 godina, te je učestvovala na njenim turnejama, uključujući "All I Have i It‘s My Party".

U razgovoru ekskluzivno za DailyMail, Kim je pohvalila Dženifer jer uvek radi „jako, jako naporno“, a takođe je otkrila da ne misli da će slavna pevačica uskoro u penziju.

Objasnila je zašto misli da Dženifer izgleda tako neverovatno u srednjim pedesetim godinama.

„To je ceo spektar. To je lični velnes, fizički, brine se za sve to. Ona se brine da pokrije sve i vredno radi, stvarno, stvarno radi.“

Na pitanje misli li da će se pevačica ikada povući, Kim je priznala da ne bi želela da „stavi pečat“ na to, ali je rekla da ne vidi da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti.

„Apsolutno ne. Ona se ne povlači“, rekla je.

Svako ko je gledao Netflixov dokumentarac „Dženifer Lopez: Poluvreme“ zna koliko je pevačica naporno vežbala kako bi obezbedila da njen nastup u februaru 2020. na Super Boulu bude ništa manje od savršenstva, a Kim je otkrila da je morala da se ugura na sastanke u ranim satima kako bi se uklopila u užurbani raspored Džej Lo.

„Super Boul, prisećam se koliko smo naporno radili za nešto što je trajalo oko, najviše, možda šest minuta. I radili smo tako, tako vredno, od A do Š, pazili smo da sve uklopimo i ona je bila s nama svaki dan na probama“, priča Kim.

„A u njenom Netflixovom dokumentarcu, scena kad sam u filmu s njom za njenim stolom i pokušavamo da pregledamo pesme i vreme, to je zapravo bilo oko 1:30 ujutru jer je snimala film i tako sam morala da se nađem s njom i razgovarali smo o muzici.“

Super Boul Halftajm šou obično traje između 12 i 14 minuta, ali zbog činjenice da je Džej Lo delila termin s kolumbijskom pevačicom Shakirom, imala je još manje vremena da prođe kroz osam pesama, uključujući „Jenny from the Block“ i „Get Right“.

Na sceni joj se pridružila i ćerka tinejdžerka Ema, koju ima s bivšim suprugom Markom Entonijem, u duetu pesme „Born in the USA“.

Kim je komentarisala kako je uspela da ugura toliko toga u tako kratak nastup Džej Lo.

„Samo sam pokušavala da stavim najbolje trenutke u nekoliko minuta koje smo imali, i osećala sam se kao da smo uspeli, ona je napravila sjajan posao. Bilo je dovoljno svake pesme i to je nešto kao kratki isečci videa na TikToku.“

Kada su u pitanju nastupi uživo, Kim je otkrila da je „jednako nervozna“ kao i umetnica, te je priznala da je gledala poluvreme Superboula iz kamiona za prenos zvuka.

„Šakirin muzički direktor sedeo je na stolici kad je ona nastupala, a onda kada je došao na red nastup Džej Lo, zamenila sam se s njim i tada sam samo promatrala inženjera, samo da se uverim da je sve u redu“, prisetila se Kim.

Muzička direktorka otkrila je da je videla slavne osobe kao Džej Lo u „ranjivom“ izdanju, ali pre izlaska na scenu dogodi se „transformacija“.

„Kad dođe vreme za nastup, obuče se odeća, obuju se cipele, našminkaju se i uredi se frizura, vidite potpunu transformaciju. A ja tad mogu samo da pogledam i kažem ‘ovo je zvezda‘ jer ta transformacija… Počnete potpuno da razumete zašto ta osoba to radi i zašto ima taj posao“, objašnjava Kim.

„To im donosi poštovanje dive. I kod reči ‘diva‘, volim koliko je pozitivna. Zahteva poštovanje, a nema ništa negativno. Okuplja činjenicu da vas treba poštovati, vaše mišljenje treba da ceni, a vaš rad treba da razume.“

„Mislim da je to sjajna titula jer žene uvek moraju, čini mi se, da rade malo više i guraju malo jače i napreduju još toliko više, i tako su apsolutno zaslužile pravo na tu titulu. Gledam na to kao na pozitivnu titulu. I da, radila sam za neke dive i sve su bile sjajne“, kaže Kim.

