"SKLONITE SE OD MOG MUŽA" Dženifer Lopez RASTERALA FANOVE Bena Afleka! Zbog glumca nastala EUFORIJA, a onda se ona UMEŠALA

Dženifer Lopez je grupi obožavatelja, koji su gledali u njenog muža Bena Afleka, u veselom tonu rekla da se sklone od njega, prenosi Daily mail.

"Incident" se dogodio kada je slavni par napuštao restoran "The Ivy".

Nakon što je Aflek otvorio vrata svojoj supruzi, okružio je oko auta da bi došao do vozačkog sedišta, kada su se obožavatelji oglasili. Vikanje je privuklo pažnju Lopez koja im je kroz smeh rekla da se sklone.

Nedeljni izlazak je označio kraj opuštenog vikenda poznatog para koji se venčao u julu prošle godine u Las Vegasu, samo mesec dana pre ceremonije za porodicu i prijatelje na Aflekovom imanju. Lopez ima 15-godišnje blizance, Emu i Maksimilijana, s bivšim mužem Markom Entonijem, dok je Aflek otac 17-godišnjakinje Vajolet, 14-godišnjakinje Serafine i 11-godišnjeg sina Semjuela, koje je dobio dok je bio u braku s Dženifer Garner.

U subotu su posetili "County Museum of Art". Lopez je nosila poluprozirnu zlatnu haljinu, a Aflek se pojavio u crnom smokingu. Izgledali su srećno, a Lopez je rekla da se oseća puna samopouzdanja, najviše zahvaljujući Benu.

"Ben želi da znam koliko vredim. Osećam se opuštenije i prijatnije, a samim time i lepše nego što sam se ikada osećala s nekim. Napokon sam došla do tačke u životu gde volim svaki deo sebe - telo, glas, izbore, čak i greške. Sve me to čini ovakvom kakva jesam i dovelo me tu gde sam danas", kazala je Džej Lo za Vogue, gde je promovisala svoj novi Beso balzam.

