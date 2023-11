BUJAN ZLATNI KORSET SA SLIKOM BOGORODICE: Šakira ukrala SVU PAŽNU na crvenom tepihu svojim NAJSMELIJIM IZDANJEM do sada (FOTO)

Prvi put u istoriji dodela nagrade "Latin Grammy" održana je van Sjedinjenih Američkih Država. Od 2000. godine dodeljuje je The Latin Recording Academy, a 24. izdanje dodele organizovano je u Španiji. Tačnije, u Sevilji u kojoj su se okupili neki od najpopularnijih izvođača iz latino muzičke industrije.

Među njima je bila i Šakira koja je kući ponela tri nagrade - za pesmu godine, najbolju pop pesmu i najbolju urban/fusion izvođenje.

Želim podeliti ovaj Gremi sa svojim kolegama sa kojima sam radila i od kojih učim. Sa svojom latino publikom u Španiji, Kolumbiji, SAD-u, Latinskoj Americi. Latino publika dovela me do najviših visina, onih mesta o kojima sam sanjala otkako sam bila dete i njima sve dugujem. Takođe ovo želim da podelim i sa svojom španskom publikom koja je bila uz mene kroz sve, koja mi nikad nije prestala davati ljubav i podršku. Nikad to neću zaboraviti. Ovo je za vas, rekla je u svom govoru Šakira koja se nakon raskida sa Đerarom Pikeom odselila iz Španije.

Slavna Kolumbijka je na dodeli izvela i emotivnu pesmu "Acróstico" posvećenu svojim sinovima Milanu i Saši, koji su je bodrili iz prvih redova centra Fajbs u kojem je dodela održana.

Plenila je pažnjom i svojim odevnim kombinacijama, a presvukla se četiri puta. Na dodelu je u crnoj večernjoj toaleti sa asimetričnim brončanim korsetom koju potpisuje Harris Reed.

foto: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Puno više pažnje privukla je haljina koju je nosila tokom nastupa. Zlatna haljina sa visokim prednjim prorezom i klasičnim korsetom ukrašena je slikom Bogorodice. Ovu haljinu izradila je modna kuća Dolce & Gabbana koja u svojim kreacijama često koristi crkvene motive.

Uz haljinu je Šakira odabrala njihove spektakularne sandale sa platformom i blok potpeticom, ukrašene blještavim kristalima i svetlucavim aplikacijama.

