BIO JE VEĆI OD MENE I SIGURNO BI ME UBIO! Slavna pevačica silovana sa 5 godina: Priznala sve, pa progovorila o alkoholizmu

Meri Džej Blajdž, poznata pevačica, suočila se s turbulentnim periodima u svom životu, a jedan od ključnih trenutaka bio je njen razvod 2016. godine. Uprkos visokom iznosu od 30.000 dolara mesečno koje plaća bivšem suprugu za "izdržavanje supružnika", Blajdž je i dalje pokazivala izuzetnu snagu.

No, iza fasade slavne ličnosti krije se duboka patnja. Pevačica je hrabro podelila svoju traumatičnu prošlost, otkrivši da je bila žrtva silovanja već sa 5 godina. Taj mračan događaj ostavio je dugotrajan trag u njenom životu, a Blajdž se otvoreno suočila s osećajem srama i krivice koji su je godinama pratili.

- Kada sam imala pet godina bila sam silovana. Sećam se osećaja, bukvalno, neposredno pre nego što se to dogodilo, jednostavno nisam mogla da verujem da će mi ta osoba to učiniti. Ta trauma me je pratila ceo život. Sramota što mislim da je moje zlostavljanje moja krivica. To me je navelo da verujem da ništa ne vredim - otkrila je pevačica.

Njena iskrenost o dubokim emocionalnim bolima postala je snažna poruka o važnosti otvorenog razgovora o traumama.

Imala je problema sa alkoholom

Blajdž takođe govori o svojoj borbi sa alkoholizmom.

- Bio je veći od mene i definitivno bi me to ubilo. Pa sam pomislila, to je to, i idemo. Sećam se da sam sedela na svom krevetu. Kunem se, ne znam kakav je osećaj smrti, ali osećala sam se kao da moj duh pokušava da napusti moje telo.

Zvezda "Rock of Ages" kaže da ju je njen (sada) muž Kendu Isaks inspirisao da se otrezni.

- Prestala sam da pijem. Bila je to snaga volje. To je bila molitva. Bilo je stvarno teško. Ali, toliko mi je stalo do njega, nisam želela da mu budem samo ovo alkoholičarski teret. On ne zaslužuje da budem neki, znaš, alkoholičar iz geta, pa sam preuzela odgovornost i rešila se toga koliko sam mogla. Ali bilo je teško - poručila je.

Ova iskrena priča o borbi, traumi i oporavku snažan je podsetnik na univerzalnu ljudsku snagu i potrebu za podrškom u teškim trenucima.

