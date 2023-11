JOŠ JEDNA PEVAČICA SE PRIDRUŽILA OPTUŽBAMA PROTIV SLAVNOG REPERA: Psihički je URNISAO, a dobila otkaz jer nije htela OVO da uradi

Obri Odej podržava Kesi nakon što je u javnosti odjeknula njena tužba protiv Šona "Didija" Kombsa zbog navodnog silovanja i zlostavljanja. Obri je pre nekoliko godina iznela niz optužbi na račun Pi Didija, ali to nije alarmiralo toliko javnost, dok je danas potpuno druga priča.

- Potpuno je podržavam - kaže pop zvezda, 39, ekskluzivno za "Page Six". Odej je takođe na svoj Instagram stori dodala:

- Godinama pokušavam da vam kažem. Molitve za ovu kraljicu. Njena bivša koleginica iz benda "Danity Kane" Don Ričard dodala je na Tviteru, "molim se za Kesi i njenu porodicu, za mir i isceljenje. Lepa si i hrabra".

Odri se slavno takmičila u emisiji Pi Didi "Making the Band 3" i izabrana je da se pridruži ženskoj grupi pod njegovom etiketom Bad Boy Records. Ali tokom finala "Making the Band 4" u oktobru 2008, Pi Didi je otkrio da je Odri izbačena. U decembru 2022. otkrila je u epizodi podkasta "Call Her Daddy" iz decembra 2022. da je otpuštena jer "nije bila voljna da uradi ono što se od nje očekivalo — ne u smislu talenta, već u drugim oblastima".

Pevačica je navela da je ona "jedina devojka koja je bila stavljena u takve pozicije", navodeći nas da razmislimo o glasinama koje kruže o reperu a koje tvrde da je zlostavljao svakog muškog člana Bad Boy Records-a.

- Znate, osećam i ljubav i mržnju prema svemu tome, jer mislim da ne bih bila toliko uspešna u toliko drugih oblasti da nisam bila obučena pod Didijem. Bio je najteža osoba za koju možete da radite, i to je bilo mučenje. I to ne deo vezan za posao, već druge stvari - psihološke igre.

Obri je tvrdila da je bilo "mnogo izdaje" i "laži", napominjući da je tada bila "mlada i upečatljiva".

- Shvatamo našu lepotu, kao žene, kroz oči ljudi koji nas posmatraju. Pa, ko nas posmatra? Muškarci. Dakle, svoju lepotu učimo kroz muško oko, što je veoma subjektivno. Tako da je teško kada si tako mlada shvatiti svoju vrednost kao žene, posebno kroz muškarce sa kojima sam bila u blizini, a to je bilo veoma traumatično. Mislim da se niko od nas nije izlečio od toga, dodala je ona - nastavljajući da tvrdi da bi Pi Didi, 54, rekao stvari poput:

- Više nisi zgodna. Šta se desilo?

Pevačica se pobrinula da istakne da "nije postojao #MeToo pokret" niti da je "bilo koga štitio u to vreme", rekavši da je norma bila da se "potpiše milion ugovora o poverljivosti i milion ugovora koji vam oduzimaju sva prava".

U stvari, Odej je u septembru tvrdila da je Kombs nedavno zamolio nju i njene bivše kolege iz benda da potpišu ugovore o poverljivosti obećavajući da nikada neće omalovažavati njega ili njegovu izdavačku kuću.

- A ja, kao neko ko je devojka, udarila sam sve u svojoj grupi i rekla: 'Apsolutno ne prihvatajte ovaj dogovor', rekla je ona.

Ove optužbe podigle su sve na noge

Kesi koja je bila sa Pi Didijem 13 godina sve dok nisu raskinuli u oktobru 2018. — tvrdila je da je reper koji je postao hip-hop mogul pokazivao obrazac zlostavljanja i kontrole tokom njihove veze koji je navodno uključivao prisiljavanje da ima intimne odnose sa muškim prostitutkama, dok je usput snimao, fizički je zlostavljao i snabdevao drogom.

Kesi - rođena kao Kasandra Ventura - takođe je tvrdila da je Pi Didi silom ušao u njen dom i silovao je pred kraj njihove veze.

- Nakon godina u tišini i tami, konačno sam spremna da ispričam svoju priču i da govorim u svoje ime i za dobrobit drugih žena koje se suočavaju sa nasiljem i zlostavljanjem u svojim vezama. Kako se brzo bližio istek njujorškog Zakona o preživelim odraslim osobama, postalo je jasno da je ovo prilika da progovorim o traumi koju sam doživela i od koje ću se oporavljati do kraja života, rekla je u saopštenju za javnost.

Kombsov advokat je negirao optužbe, tvrdeći da je Kesi tražila novac od svog klijenta.

- Gospodin Kombs žestoko negira ove uvredljive i nečuvene optužbe. U proteklih 6 meseci, gospodin Kombs je bio podvrgnut upornom zahtevu gospođe Venture za 30 miliona dolara pod pretnjom da će napisati štetnu knjigu o njihovoj vezi, što je nedvosmisleno odbijeno kao očigledna ucena. Uprkos tome što je povukla svoju prvobitnu pretnju, gđa. Ventura je sada pribegla podnošenju tužbe prožete neosnovanim i nečuvenim lažima, sa ciljem da naruši reputaciju gospodina Kombsa i traži isplatu - izjavio je advokat Pi Didija.

