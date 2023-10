ON JE SILOVAO I PODVODIO MILIONERIMA, MUŽ JE UBIJAO OD BATINA: Bolna priča jedne od najlepših žena sveta koja je krenula u OSVETU

Kare Otis je bila slavna manekenka i lepotica koja je '90-ih žarila i palila modnim pistama sveta, ali nije imala sreće u ljubavi. Muškarci njenog života neprestano su je zlostavljali.

Mnoge slavne žene imaju problema s odabirom partnera koji će ih poštovati i voleti, ali neke se zaista zaglave u vrtlogu loših odnosa, zlostavljanja i manipulacija.

Na žalost, jedna od njih je i Kare Otis, nekad velika manekenka i nada sveta mode, a danas posrnula modeling zvezda iz '90-ih, koju ljudi pamte samo po skandalima.

Naime, prošlo je već više od 20 godina otkad se povukla iz sveta modelinga i prepustila scenu svojim slavnijim i uspešnijim koleginicama, Naomi Kembel i Sindi Kraford. Iako je danas 53-godišnja manekenka bila jedna od popularnijih manekenki devedesetih, danas puni stupce samo svojom istorijom ljubavnih brodoloma i zlostavljanja koje je pretrpela.

Da podsetimo, proslavila se u "Divljoj orhideji", filmu u kom je glumila sa Mikijem Rurkom, za kog se kasnije i udala. Kao tinejdžerka je ušla u svet manekenstva, postala je anoreksična i postala zavisna od kokaina. Uz sve to, Kare je jedna od 13 žena koje su javno istupile i optužile modnog agenta Žeralda Marija da ju je silovao kada je imala samo 17 godina.

Prema njenim navodima koje je objavila u svojoj knjizi iz 2011, ‘'Beauty, Disrupted", otkrila je kako ju je vlasnik modne agencije Elite Paris silovao i prodavao bogatim muškarcima i prijateljima. Navodno je Mari smatrao kako su device nefotogenične, pa je silovao devojke od 14 godina, a sve ne bi li što bolje radile za njega.

U to vreme Mari je bio veren s još jednom divom iz sveta mode, Lindom Evanđelistom, koja danas kaže da veruje kako je njen bivši počinio ta zlodela, ali da ona tada ni za šta od toga nije znala.

On je kriv i za zavisnost od kokaina mnogih manekenki, a kupovao im je drogu kako bi jele što manje i bile što mršavije. Njegova žrtva je bila i nesrećna Kare koju su ta prva životna seksualna iskustva dugoročno obeležila i napravila veliku štetu njenom psihičkom zdravlju.

"Zavisila sam od njega zbog hrane, novca, smeštaja... Držao je čak i moj pasoš. Bila sam u ranjivoj situaciji, a on je imao svu moć", rekla je jednom Otis.

No, nije to jedino loše iskustvo ove dame s muškarcima. Kao što smo rekli, glumila je i radila sa zločestim dečkom Holivuda, Mikijem Rurkom, a za kog se i udala. No, ni on nije bio baš neka premija. Iako je slovio za seks simbol onog doba, Rurk je bio agresivac sklon opijatima, a svoju suprugu je zlostavljao.

Kare je zapravo bila Rurkova druga žena, a brak im je potrajao čak šest godina, što je pravo čudo s obzirom na to koliko im je odnos bio toksičan. Njihov je odnos obeležilo nasilje i stalni pozivi policiji, a u jednom trenutku se uplela i socijalna služba u njihov slučaj. Miki je bio optužen za fizičko i porodično nasilje nad Kare, a ona mu je ipak, uprkos svemu, stalno iznova njegove greške opraštala, piše Story.hr.

Nakon razvoda 1998. je rekla kako smatra da su njeni loši odabiri kada je reč o muškarcima uzrokovani upravo formativnim iskustvima zlostavljanja u tinejdžerskom periodu, a koji su joj narušili sliku o sebi.

Ipak, čini se kako je bivša manekenka ipak uspela da pronađe svoju sigurnu luku, jer se 2005. ponovno udala i to za javnosti nepoznatog inženjera Metjua Satona, s kojim je dobila i dvoje dece.

Danas živi mirnim porodičnim životom i ne voli svetla crvenih tepiha i pozornica – dovoljno je propatila u svetu šou biznisa, pa je zaslužila malo mira.

