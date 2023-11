SIN EGIPATSKOG MILIJARDERA JE PRE DAJANE VOLEO OVU SLAVNU ŽENU: Njegov otac ju je PREZIRAO, a evo da li se ikada VERIO s princezom

Šesta i poslednja sezona serije "Kruna" koja je počela da se prikazuje prethodne nedelje, ujedno je i najviše kontroverzna jer se bavi odnosom između princeze Dajane i Dodija al Fajeda, kao i događajima koji su prethodili saobraćajnoj nesreći u Parizu u kojoj su njih dvoje 31. avgusta 1997. izgubili živote. A Lejdi Di nije bila jedina velika ljubav sina egipatskog mililardera.

I tom drugom vezom bavi se serija "Kruna" koji ne žele da gledaju sinovi princeze Dajane Hari i Vilijam, naročito jer se njihova majka u jednom delu pojavljuje kao duh što je izazvalo kritike.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Lejdi Di imala je 36 godina kada je poginula, a Dodi al Fajed je bio godinu dana mlađi. Muškarac uz kog je princeza želela da počne novi život, bio je sin egipatskog miliajrdera Mohameda al Fajeda koji je umro ranije ove godine.

foto: Profimedia

Dodi al Fajed bavio se produkcijom, obrazovao se u rodnom Egiptu, Londonu i Švajcarskoj. Imao je dva polubrata i dve polusetsre. Njegova majka Samira Kašogi bila je progresivna autorka iz Saudijske Arabije koja je poticala iz bogate porodice.

Koga je voleo pre Dajane?

Vezu sa Dajanom počeo je 1996. koja se 1995. razvela od Čarlsa- tadašnjeg princa od Velsa, a sadašnjeg britanskog kralja. Pre te veze zabavljao se sa američkim modelom Keri Fišer koju u seriji glumi Erin Ričards koja se u seriji sukobljava sa Dodijem zbog njegove romanse sa Lejdi Di.

foto: Profimedia

U stvarnom životu mnogi nisu znali za vezu bogatog Egipćanina i Amerikanke sve dok se taj odnos nije završio.

Keli Fišer rođena je u Kentakiju, nekoliko godina pre nego što se porodica preselila u Kanadu zbog posla njenog oca, rekla je za Aiken Woman. Manekenstvom je počela da se bavi kao tinejdžerka, za vreme školskih raspusta.

Prekinula je studije i posvetila se manekenstvu, pozirala je za naslovnu stranu Marie Claire, sarađivala sa modnim kućama Armani, La Perla i Victoria's Secret.

foto: Profimedia

Srela je Dodija 1996. u Parizu, brzo su započeli romansu. Ona tvrdi da je bilo dosta preklapanja tog odnosa i njegove veze sa Dajanom. Vanity Fair je pisao da ga je Keli čekala na jednoj jahti dok je na drugom brodu bio sa Lejdi Di.

Keli Fišer navodno nije znala da se on zabavlja sa princezom dok The Sunday Mirror nije objavio slike njihovog poljupca. Prema rečima njenog advokata, ona je trebalo da se uda za Fajeda devetog avgusta 1997. On joj je u tu svrhu poklonio je prsten od safira i dijamanta.

foto: Profimedia

Otac bio protiv veze sina i Keli Fišer

Mohamed al Fajed oštro se suprostavljao vezi sina i manekenke koju je nazivao "ku*va koja juri bogatstvo", pisao je Vanity Fair. Keli je tvrdila da ju je Dodio verio, ali je portparol porodice Fajed to negirao za The Irish Times iako je priznao da se poznanstvo desilo.

foto: Profimedia

"Ničija ćerka ne zaslužuje da se prema njoj postupa kao što se ophode prema mojoj ćerki. Keli ga je volela, verovala mu je i prema njoj se ponašao vrlo okrutno. Dodi Fajed bi trebalo da se stidi", rekla je majka Keli Fišer koja je poručila da je on tražio od nje ruku njene ćerke na svadbi njene druge naslednice 1996. godine.

Tužila Fajeda i tražila od Dajane da se sastanu

Nekoliko dana nakon što je Sunday Mirror objavio slike Fajeda i Dajane, Keli ga je tužila jer je prekršio bračni ugovor.

foto: Printscreen Graham Norton Show

Rekla je da joj je Dodi ponudio 500.000 dolara da napusti karijeru modela i provodi više vremena sa njim, ali da joj je dao samo 60.000 dolara i ček od 200.000 dolara koji je vraćen. Ona je tražila preostali iznos i odštetu. Njena advokatica rekla je na sudu da on treba da preuzme odgovornost jer je Keli ostavio pred oltarom.

Keli Fišer je na konferenciji za novinare pozvala Dajanu da se sastanu, princeza nikada nije odgovorila na poziv.

"Zadovoljni smo što prepuštamo zdravom razumu Britanaca i Amerikanaca da procene ovaj razvoj događaja", rekao je portparol Fajedovih za Associated Press (preko The Los Angeles Times).

foto: AP

Nakon tragedije 1997. odustala je od tužbe i poručila da je zaista volela Dodija, kao i da je potresena njegovom smrću i smrti princeze Dajane. Nije se pojavila na njegovoj sahrani prvog septembra 1997. jer se sve dešavalo tako brzo pa nije bilo vremena da otputuje u London.

foto: Shutterstock/neftali, Profimedia

Šokantni tajni pozivi

Keli Fišer učestvovala je 2008. u istrazi o tragediji, saznalo se tada za njene tajne razgovore sa Dodijem: "Čak si me odvezao do Sen Tropea da budem na brodu dok si zavodio Dajanu ceo dan, a spavao sa mnom celu noć. Ti si je*eno lud. Bili smo zajedno sve vreme".

Prema tim razgovorima, on je rekao Keli da je histerična, poručio joj više puta da će prekinuti telefonsku liniju kao i da su raskinuli pre njegove veze sa Dajanom. Optužio ju je da mu je ukrala automobil od 50.000 dolara što je ona demantovala.

foto: Profimedia

Keli Fišer se udala 2007. za pilota kog je upoznala na safariju u Africi, piše People.

Da li su se Dodi i Dajana verili?

U seriji "Kruna" priazuje se veridba Dajane i Fajeda u londonskom hotelu Ritz. Uz njenu omiljenu pesmu "When You Tell Me That You Love Me" Hulija Iglesijsa on ju je pitao da li želi da se uda za njega. Odbila je rekavši da je to ludost jer se ona razvela pre samo godinu dana, a on verio sa drugom pre nekoliko nedelja (scenaristi podržavaju priču Keli Fišer).

foto: Profimedia

Da li su se verili u stvarnom životu?

Dodi je kupio prsten Dajani u Repossi u Monte Karlu, ali The Telegraph piše da su se njih dvoje sakrili u zlatari bežeći od paparaca, a ne da bi kupili verenički prsten. Deset dana nakon toga on je bio u prodavnici nakita u Parizu, što je zabeleženo kamerom.

Tokom istrage 2007. u njegovom stanu u Parizu nađen je prsten sa natpisom "Dis-moi Oui" ("Reci mi da") kao i račun gde piše da je nakit koštao 11.600 funti i da je kupljen 30. avgusta 1997. piše The Guardian.

foto: Profimedia

Policija smatra da Dodi kog u seriji igra Kalid Abdala, nije imao vremena da zaprosi Dajanu koja nije viđena pre nesreće u njegovom stanu. U prilog tome ide i izjava njenog prijatelja koji tvrdi da mu je princeza rekla: "Treba mi brak kao što mi je potrebno da imam osip po licu", piše Insider.

Mohamed al Fajed tvrdio je da su se njegov sin i Dajana verili.

(Kurir.rs/Blic žena)