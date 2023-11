POTRESNA SCENA SA KONCERTA TEJLOR SVIFT Zbog 1 POTEZA svi su ubeđeni da je pevačica ODALA POČAST preminuloj obožavateljki (FOTO)

Pevačica Tejlor Svift održala je sinoć koncert u Brazilu čime je nastavila turneju u ovoj zemlji nakon što je na dan prekinula sa nastupima, zbog tragedije koja se desila pred njen nastup u petak kada je umrla 23- godišnja Ana Kler Benevides koja je preminula zbog srčanog zastoja, usled visokih temperatura.

Za razliku od prethodnih dana kada je Brazil zahvatio talas ogromnih vrućina, sinoć je padala kiša. Tejlor Svift održala je nastip na Estádio Nilton Santos u Rio de Žaneiru.

foto: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako Tejlor Svift nije direktno pomenula Anu Benevides tokom nastupa, fanovi su ubeđeni da je uključivanjem pesme "Bigger Than the Whole Sky” u repertoar na koncertu, znak da je time odala počast ovoj studentkinji.

U pesmi se kaže: "Zbogom, zbogom, bila si/bio si veći od celog neba. Moram da živim bez toga, nikada neću saznati, šta je moglo da bude, bilo bi, šta je trebalo da budeš ti", piše Page six.

