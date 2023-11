JAUKALA SAM BEOGRADSKIM ULICAMA I SELA SAM DA NAPIŠEM OPROŠTAJNO PISMO: Mira Banjac dugovala zelenašima ogromnu sumu novca

Mira Banjac nedavno je proslavila svog 94. rođendan, a već decenijama unazad važi za jednu od omiljenih domaćih glumica, a kao dokaz tome su mnogobrojne nagrade koje je dobila za svoj doprinos glumačkoj profesiji.

Čim je diplomirala u Novom Sadu, udala se za Andreja Jovanovića, prvu veliku ljubav. Razveli su se kad je njihov sin Brane imao pet godina.

Glumom se bavi već 70 godina i za to vreme je bila deo poznatih projekata, kao što su "Varljivo leto ’68", "Balkanski špijun", "Majstori majstori", "Radovan treći" "Porodično blago" i drugi. Svoju profesiju nikad nije zanemarila, te i dan danas aktivno snima, a pojavila se i u seriji "Igra sudbine".

Malo je poznato da je Mira sedamdesetih godina imala problem sa zelenašima, kojima je dugovala novac. Jendom prilikom za medije prisetila se agonije kroz koju je prošla zbog dugovanja, a u tim prenucima pomišljala je i na najgore.

- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da dignem ruku na sebe. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više, i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel, naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole. U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže - hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz istoimene serije, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila - ispričala je svojevremeno.

