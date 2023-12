MAJKA JU JE TUKLA DA NE BI PUŠILA I "ŠIRILA NOGE" Zbog svoje lepote je PROPATILA, a muž je danas svakodnevno JAVNO PONIŽAVA

Latino diva Dženifer Lopez u poslednje vreme pleni pažnju svojim bračnim životom koji, prema brojnim komentarima, nije baš sjajan. Na društvenim mrežama sve se češće nagađa da je njen suprug Ben Aflek ne voli, te da je Džej Lo nesrećna pored njega. Ipak, uprkos svim negativnim komentarima, njih dvoje se ne odvajaju i trude se da stvore sliku srećnog zaljubljenog para.

Ljubavni život Dženifer Lopez još je jedan dokaz da je lepota češće prokletstvo nego blagoslov, s obzirom na to da nikad nije imala sreće s muškarcima.

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Ova globalna zvezda rođena je 24. jula 1969. u četvrti Bronks u Njujorku, u porodici imigranata iz Portorika, Davida i Gvadalupe. Njih su dvoje bili jako strogi, decu su fizički kažnjavali, a često su Dženifer i sestrama govorili da "ne smeju da puše ni šire noge".

Iako su njena majka, vaspitačica u vrtiću, i njen otac, stručnjak za računare, želeli da ona bude disciplinovana učenica, Dženifer je od ranog detinjstva strastveno želela da peva, pleše i glumi, odnosno htela je da bude poznata.

foto: Fame Pictures / Backgrid USA / Profimedia

Sa 17 godina dobila je mesto u plesnom studiju na Menhetnu, a 1991. je doživela svoj prvi veliki uspeh kada je izabrana za plesačicu u TV šouu "In Living Color". Potom se povremeno pojavljivala u filmovima i serijama, dok nije ostvarila veliki uspeh u biografskom filmu iz 1997. o ubijenoj latino pevačici Seleni. Tad je postala prva latino glumica koja je zaradila milion dolara za ulogu. Od tada je glumila u brojnim visokoprofilnim filmovima kao što su "Anaconda", "The Wedding Planner", "Hustlers" i "Marry Me".

foto: Thecelebrityfinder/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Krajem 90-ih je preko prijateljice dogovorila sastanak s Tomijem Motolom, tadašnjim predsednikom Sony Recordsa. Impresioniran njenim demo snimkom potpisao je ugovor s njom i 1998. počela je da radi na svom debitantskom albumu "On The 6", koji je postao platinast u Sjedinjenim Državama nakon nekoliko meseci. Ubrzo je postala jedna od najpoznatijih pevačica na svetu, koja je svojim glasom i neodoljivim plesnim umećem izgradila vrlo uspešnu karijeru.

foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

U ljubavi nije imala toliko sreće. Nakon kratkotrajnog braka s konobarom Ojanijem Noahom i burne veze s producentom Šonom Kombsom, uplovila je u bračnu luku s bivšim pratećim plesačem Krisom Džadom. U braku su bili od septembra 2001. do januara 2003., a pre nego što je njihov razvod finalizovan, pevačica je počela da se zabavlja s Benom Aflekom.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njihova romansa završila se 2004., nakon čega se Dženifer udala za pevača Marka Entonija, s kojim je bila u braku do 2014. Međutim, Dženifer i Ben obnovili su vezu 2021, a venčali su se u julu 2022.

(Kurir.rs/ Stil)

Bonus video:

03:16 SRBIN KOJI JE ODUŠEVIO DŽENIFER LOPEZ! Pojavio se u njenom spotu, a JEDNA STVAR ŠOKIRALA je sve! (KURIR TELEVIZIJA)