KO JE SRPKINJA PO KOJOJ JE NAPISAN "SEKS I GRAD": Anku obožava ceo svet, a od njenog rečnika bi se i KAMIONDŽIJE POSTIDELE

Prošlo je devet godina od kako je emitovana poslednja sezona hit serije "Seks i grad", međutim ovo ostvarenje i dan-danas je jedno od najomiljenijih mnogima, čak i kada je snimljen nastavak "And Just Like That".

Međutim, verujemo da niste znali da je za scenario za kultno ostvarenje inspiracija bila jedna Srpkinja koja je zapravo bila prava Keri Bredšo.

Reč je o Anki Radaković koja je američka autorka i kolumnista, a koja je sama sebe opisala kao prvu modernu kolumnistkinju o seksu. Pisala je kroz svoju kolumnu u časopisu "Details", koja je izlazila od 1990. do 1999.

Ko je bila Anka Radaković?

Anka, rođena 1967. godine, ponosno nosi srpsko poreklo, kao ćerka korporativnog direktora i bivše operske pevačice. Njeno odrastanje je proteklo u Hagerstaunu, Merilend, gde je završila srednju školu, a potom je upisala studije književnosti i likovne umetnosti na Univerzitetu Merilend.

Anka živi u Njujorku, a inspirisana njenim kolumnama, Kendis Bušnel počela je da piše kolumnu "Seks i grad". Ostalo je istorija pop-kulture, prenosi Zadovoljna.

Godine 1985. preselila se u Njujork, gde je uskoro postala poznata zahvaljujući svojoj kolumni u magazinu "Details". Njeno pisanje otvorilo je novo polje u javnoj raspravi o seksu i seksualnosti, a kasnije su je pratili drugi kolumnisti poput Kendis Bušnel i Den Sevidž. Sa hrabrošću da istražuje nepoznato, posetila je svingerske i gej klubove, angažovala mušku prostitutku i otvoreno pisala o svojim iskustvima, hrabro suočavajući se s javnošću kroz Glosi magazin.

Proslavila se kao autorka provokativnih kolumni

Anka, autorka provokativnih kolumni, stekla je značajan broj sledbenika kroz tri knjige, uključujući "The Wild Girls Club" (1994), "Sexplorations" (1997) i "The Wild Girls Club, Part 2" (2014). Tokom devedesetih godina često se pojavljivala na radio i televiziji, gostujući u raznim talk-show emisijama, poput "Late Night with Conan O’Brien", i bila je prisutna na programima ABC, CNN, E! i MTV.

Njeni članci su se pojavljivali u poznatim časopisima poput CosmoGirl, Harper’s Bazaar, Marie Claire i Playboy.

Danas je ova fantastična žena na univerzitetima širom SAD, gde uspešno obrazuje i zabavlja publiku, pišući otvoreno o temema koje se tiču seksa, ljubavi i veza.

Kroz svoje kolumne, Anka je delila lične savete o oralnom seksu, ohrabrujući otvoren razgovor o intimnim temama.Njeno duhovito otkrivanje svojih genitalija kao "komada dlakavog rostbifa" oslikava njen jedinstveni stil pisanja.

"I kamiondžije bi se postidele"

Ona, takođe, tvrdi da je malo zbunjena pometnjom koju su njeni tekstovi izazvali, te je neretko dobijala komentare da bi se i "kamiondžije postidele njenog rečnika".

Pojedinci su joj nametali da treba da oseća sram i stid zbog tekstova koje plasira publici. Pitali su je da li je se roditelji stide jer otvoreno piše o tim stvarima. Način na koji oni formulišu pitanje, pokazuju da ih je sramota zbog toga.

"Nikada se nisam plašila da pišem ili pričam o seksu. Većinu ljudi je sramota zbog toga. Govorim o svojim dejtovima, o mom seksualnom životu i iskustvu, o onome što mi se dogodilo. Nisam znala da će to toliko da dirne ljude."

