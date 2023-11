DUGALIĆ O SVOM SINU : "Ne postoji veća sreća od toga da gledate kako vam deca izrastaju u divne ljude", a sad podelio lepe vesti

Glumac Nebojša Dugalić tokom godina ostvario je plodnu karijeru, ali i bogat porodični život, o čemu svedoči njegovo petoro dece - Jana, Vidan, Bogdan, Kalin i Ilina.

Godinama, iz uloge u ulogu osvaja srca publike kako na ekranu, tako i na sceni. U ovoj godini gledali smo ga u filmovima "Vera" i "Čudotvorac Tumanski", ali i u serijama "U klinču" i "Državni službenik".

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Glumac je u maju imenovan za direktora Udruženja dramskih umetnika Srbije, koje će voditi u naredne tri godine, a na mestu prvog čoveka ovog udruženja zamenio je kolegu Vojislava Brajovića.

On ne krije da je veoma ponosan na uspeh svoje dece.

Inače, njegov naslednik Bogdan je vrstan pijanista, a nedavno je osvojio drugu nagradu na jednom prestižnom takmičenju u Finskoj.

foto: Jakov Simović

- Bogdan je postigao veliki uspeh u svetu i stvarno sam ponosan na njega, ne postoji veća sreća od toga da gledate kako vam deca izrastaju u divne ljude. Sticajem okolnosti, to je bio moj sin, ali postoji još mnogo talentovane dece koja ostvaruju neverovatne rezultate u svojim oblastima. Srećan sam što se novinari trude da isprate rezultate dece koja se trude i ostvaruju uspehe u svetu. Kada tamo negde odete, gde vas niko ne zna, i potvrdite da to zaista dobro radite, to je zaista jako značajno - rekao je svojevbremeno glumac za Kurir.

Ovo puta, glumac se podelio još lepih vesti vezanih za mladog Bogdana.

- Podela lepih vesti!!! Bogdan Dugalić osvojio je PRVO MESTO na takmičenju u Valdarnu u Italiji! Hvala svima na podršci i na učešću u radosti! - piše glumac na svom instagram profilu uz fotografije nasmejane porodice.

