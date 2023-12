DŽENIFER LOPEZ ISPADALE GRUDI PRED SVIMA: Čak je i Benu Afleku bilo NEPRIJATNO, navukla na sebe OKLOP, pa se sve omaklo kontroli

Dženifer Lopez i Ben Aflek pojavili su se zajedno na crvenom tepihu na događaju magazina "ELLE" pod nazivom "Women in Hollywood" u Los Anđelesu.

Pored poljupca i osmeha na crvenom tepihu privukli su poglede prisutnih zbog izdanja muzičke zvezde.

foto: Charley Gallay / Getty images / Profimedia

Džej Lo je za ovaj događaj izabrala je futuristički dizajn Grejs Ling, koji je spoj skunje sa visokim strukom i plavičasto-metalik oklopom u predelu grudi.

Međutim, ovaj rizični modni komad je zadavao muke latino divi jer dok je mirno pozirala pred fotografima nije bilo problema, ali svaki put kada bi se malo pomerila, ispadale bi joj grudi.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Futurističko-glamurozno izdanje Džej Lo upotpunjeno je visećim srebrnim minđušama u obliku guštera, zalizanom kosom, istaknutim očima i jednostavnom crnom torbicom.

Dženifer Lopez ovih dana vredno radi na promotivnoj kampanji za novi album "This is Me... Now" koji je svojevrsni nastavak studijskog albuma "This Is Me... Then" iz 2002. godine. Ovo će biti njen deveti studijski album posle 10 godina muzičke pauze jer je poslednji izašao 2014. godine pod nazivom "A.K.A".

(Kurir.rs/ Blic žena)

