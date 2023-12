PREVIŠE SAM ZAUZETA DA BIH BILA TRUDNA, A I PLAŠIM SE LEKARA: Ovo su moji razlozi zbog kojih mi je SUROGAT-MAJKA rodila decu

Jedan od glavnih razloga zašto je Paris Hilton odlučila da angažuje surogat- majku za rođenje svoje dvoje dece bila je trauma koju je proživela tokom tinejdžerskih godina. Tokom opširnog intervjua s Romperom, slavna bogatašica je objasnila da još uvek ima posttraumatski stresni poremećaj zbog onoga što je prošla u školi Provo Canyon u Juti za problematične mlade.

"Ako sam u lekarskoj ordinaciji, dobijem injekciju, bilo šta, bukvalno ću doživeti napad panike i neću moći da dišem. Jednostavno sam znala da to ne bi bilo zdravo ni za mene ni za bebu, jer raste unutar nekoga ko pati od tako visoke anksioznosti", ispričala je.

Page Six podseća kako je 2020. Hilton otkrila da je bila fizički, seksualno i emocionalno zlostavljana tokom jednogodišnjeg boravka u školi. Tvrdila je da je deo navodnog zlostavljanja uključivao ginekološke preglede bez pristanka na koje je morala da ide protiv svoje volje. Škola je uzvratila da "ne odobrava niti propagira bilo kakav oblik zlostavljanja". Tu instituciju u međuvremenu je kupila druga kompanija koja je u izjavi Romperu rekla da ne može da komentariše prethodna iskustva polaznika.

Inače, Paris se prethodno dotakla svog straha od trudnoće i tokom intervjua za Glamour UK, rekavši da su "smrt i porođaj dve stvari koje je plaše više od bilo čega na ovom svetu".

"Tako se bojim. Zbog Prova se plašim čak da budem u lekarskoj ordinaciji, injekcija, infuzija svega što su mi davali", naglasila je tada. Pored toga, Hilton je za Romper rekla i kako je bilo gotovo nemoguće da upravlja svojim zgusnutim radnim rasporedom i pritom pati od nuspojava trudnoće.

"Moj raspored je van kontrole. Dani su mi često isplanirani godinu dana unapred. Nikad ne bi bilo pravo vreme da to uradim jer bukvalno nemam vremena", pojasnila je. Osim što je sada majka, jer je u tajnosti dobila dvoje dece tokom ove godine, 42-godišnja Paris trenutno je zaštitno lice hotela Hilton, osnivačica medijske kuće 11:11, voditelj podkasta "I am Paris", zvezda "Paris in Love", vlasnica linije kuhinjskog posuđa, di-džej i pop zvezda u usponu koja namerava da objavi novu muziku sledeće godine. Iako Hilton nije uzela porodiljsko odsustvo otkako je dobila sina Finiksa u januaru i ćerku London prošlog meseca, priznaje da je počela malo da usporava od dolaska bebe broj dva. Premda bogata naslednica koja je postala preduzetnica kaže da je dvoje dece "savršen" broj, ona je spremna potencijalno da ima još jedno dete.

"Znala sam da gledam svoje prijateljice koje bi rekle: ‘Oh, moram da idem kući svojoj deci i mužu‘, u smislu tako si jadna. Ovo je tako zabavno. Ne mogu da zamislim da budem takva. A sada sam jedna od onih dosadnih ljudi i ne mogu da budem srećnija", otkrila je Hilton.

