NAŠ GLUMAC ŽENU I SINA SPASIO SIGURNE SMRTI: Milenko Zablaćanski nas napustio pre 15 godina, a ovo je žena koju je mnogo voleo

Glumac Milenko Zablaćanski preminuo je 22. januara 2008. godine, 17 dana nakon što je doživeo tešku saobraćajnu nesreću.

Glumac je, sa svojojm suprugom Snežanom i sinom Nikolom, bio u vikendici na Zlatiboru kada je do njih stigla vest da je Snežanina tetka preminula. Porodica se istog trenutka uputila nazad u Beograd. Zbog lošeg vremena rekao je supruzi i sinu da se za Beograd vrate autobusom, a sam je seo u automobil. U tom momentu nije znao da će im baš ta njegova odluka spasiti život.

Tog kobnog 5. januara, na putu Beograd-Zlatibor, automobil marke "Mercedes" proklizao je u suprotnu traku i udarui direktno u glumčev automobil. Mila je smešten u užičku bolnicu, hde je par dana proveo u komi. Kada se nije probudio posle nekoliko dana, prebacili su ga u VMA u Beogradu, gde je 22. januara preminuo usled povreda, nakon čega je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

- Bio je zaista poseban čovek zbog čega se svakog dana zahvaljujem Bogu što sam sa njim provela 20 godina života. Umeo je da nasmeje, vrati snagu. Bio je borac, vredan i odgovoran čovek. Tu smo negde slični. Zato se i trudim da zadržim snagu, jer znam da u suprotnom on to ne bi odobravao. On se ne bi predao. Borio bi se za decu. Kakav je on zapravo govore njegovi prijatelji koji su uz nas - rekla je ranije njegova supruga, Snežana Vesković-Zablaćanski, balerina i kostimografkinja Pozorišta na Terazijama.

foto: Printscreen

Snežana i Milenko u braku su dobili dva sina. Mlađeg Nikolu i starijeg Ivana, koji je nasledio očev talenat i upustio se u glumačke vode, a koji je nedavno stao i na ludi kamen.

- Kada je Milenko poginuo, imao sam 18 godina i već želeo da upišem FDU. Tata i mama vodili su me često kao klinca u pozorište. Sećam se da sam voleo da sedim pored portirnice, u kolima iz "Briljantina". Eto, danas igram u toj predstavi... Verujem da sam od oca nasledio profesionalan odnos prema poslu. Nikad ne kasnim, uvek sam u "niskom startu" pred probu ili predstavu. Inače, tatu sam posebno voleo da gledam kao Džordžina u "Srećnim ljudima", na Terazijama u "Herojima" - rekao je svojevremeno Ivan.

foto: Damir Dervišagić

Da podsetimo, Ivan je takođe glumac, a prošle godine se oženio svojom izabranicom, takođe glumicom Jelenom Puzić.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:56 PROFESORI TE UČE DA JE TO ISTO KAO KADA STAVIŠ RUKU NA STO! Glumac odgonentnuo: Kako se prave intimne scene u filmovima?