OMILJENA HOLIVUDSKA SLATKICA OPERISALA GRUDI I POSTALA MUŠKO: Terali je da nosi haljine, a ona PROMENILA POL, evo kako sad izgleda

Američki glumac Eliot Pejdž je iskreno progovorio o teškoj depresiji i teskobi s kojom se borio pre nego što je objavio vest da je transrodna osoba i priznao da je želeo da pobegne od svog tela, da je imao teške napade panike kada bi ga zamolili da nosi haljine na javnim događanjima.

35-godišnji Eliot, koji se deklarisao kao transrodni muškarac u decembru 2020. godine, 13 godina nakon što je stekao svetsku slavu u hit-filmu "Džuno" je otvoreno ispričao u intervjuu za Esquire o beskrajnom osećaju teskobe i nervoze s kojima se nosio pre svoje tranzicije, a takođe je detaljno opisao neprestanu mržnju i okrutnost s kojima je morao da se suoči nakon svega.

Eliot se prvi put našao u centru pažnje nakon što je glumio trudnu tinejdžerku Džuno MekGaf u filmu iz 2007. godine, u kom su takođe glumili Majkl Sera, Dženifer Garner i Džejson Bejtman.

No, priznaje da su ga gluma u filmu i nasilno odevanje u haljine tokom njegove promocije umalo ubili. Kaže da je patio od depresije i anksioznosti, da je imao problema s hranom i da je toliko izgubio na težini da se više puta srušio u nesvest.

"Kad je "Džuno" bio na vrhuncu popularnosti i u vreme dodele nagrada, zatvorio sam se u sebe, obučen u haljine i štikle nisam bio dobro i nisam znao s kime o tome da razgovaram. Voleo bih da ljudi shvate da me to s**** doslovno gotovo ubilo. U ranim i srednjim dvadesetima nisam znao kako ljudima da kažem koliko mi nije dobro. Krivio bih sebe zbog toga. Živeo sam život i moji snovi su se ostvarivali, i sve se to događalo, ali borio sam se s hranom, intenzivnom depresijom, teskobom i teškim napadima panike. Mogu li danas povezati probleme samoubistva među transrodnim osobama? Da, mogu ih povezati. I to ne samo na vrlo svesni, direktan čin, u određenim trenucima sam toliko smršao ili kada sam imao jako teške napade panike, nekoliko puta sam kolabirao. Sve te stvari su vrlo lako mogle da me dovedu do smrti. Bilo je trenutaka kada sam želeo da nisam ovde", iskreno je ispričao.

Elliot Page photographed by Ruven Afanador for Esquire pic.twitter.com/IM5qaOemT8 — Film Updates (@FilmUpdates) June 1, 2022

Glumac se prisetio i jednog specifičnog incidenta, kada mu je producentska kuća Fox Searchlight rekla da mora da obuče haljinu za premijeru filma "Džuno" u Los Anđelesu uprkos tome što je tražio da nosi odelo.

Otkrio je i kako su mu se razni ljudi izvinjavali što su ga naterali da obuče nešto za devojke, navodeći da u to vreme nisu znali da je transrodan.

Film "Džuno", koji je osvojio Oskara za najbolji originalni scenario i zaradio još tri nominacije, uključujući i onu za najbolju glumicu, pokrenuo je Eliotovu veliku karijeru, a on ju je uspešno nastavio s ulogama u velikim filmovima i serijama kao što su "The Umbrella Academy", "Inception", "Flatliners" i "X-Men".

