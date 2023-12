OVAKO JE VOLJENI ČOMBE IZ SERIJE "LUD, ZBUNJEN, NORMALAN" UPOZNAO MARIJU: Prelepa ljubavna priča para koji gradi karijeru u SAD

Glumački par Miraj Grbić i Marija Omaljev-Grbić imaju zanimljivu ljubavnu priču, zajedno imaju i ćerkicu zanimljivog imena, a svi zajedno žive u Sjedinjenim Američkim Državama.

foto: Printscreen/Instagram

O glumcu Miraju Grbiću gotovo se uvek u domaćim medijima piše zbog njegove uspešne glumačke karijere, ali i privatnog života sa suprugom Marijom Omaljev-Grbić i njihovom neodoljivom ćerkicom Bili. Njegova karijera cveta u dalekoj Americi, a glumio je i s holivudskom zvezdom Bredom Pitom. Karijeru je počeo da gradi u njegovu rodnom Sarajevu.

Bosanski glumac i njegova supruga, hrvatska glumica Marija Omaljev-Grbić venčali su se 2008., a već 2013 su se preselili u Sjedinjene Američke Države gde danas žive i rade.

Inače, Miraj je našim gledateljima najpoznatiji kao i osobenjak Čombe iz serije 'Lud, zbunjen, normalan', baš kao i njegova supruga koja u istoj seriji glumila Barbaru. Godine 2021. podelili su i srećnu vest sa obožavaocima na društvenoj mreži Instagram o prinovi u njihovoj porodici.

- Imamo novosti. Naša najsjajnija zvezda dolazi u oktobru 2021. Vole te mama i tata - napisala je glumica pored zajedničke fotografije na kojoj pozira sa suprugom te je otkrila kako će u njihovu porodicu stići devojčica.

foto: Printscreen/Instagram

U SAD-u su oboje odmah nastavili s glumačkim angažmanima. Naime, Miraj je glumio u serijama 'American Horror Story', 'S.W.A.T.' i 'Santa Clarita Diet', a Mariju smo mogli da gledamo u naslovima poput 'Severed Silence', 'Beauty and The Queen'. Inače, osim glumačkih angažmana Miraj predaje i na "New York Film Academy".

Inače, u jednom ranijem intervjuu za bosansku Azuru, Marija je otkrila kako su izgledali njeni prvi dani u Los Anđelesu.

- Bio je čudan osećaj, kao da smo bili na nekom autopilotu. Od zemalja u kojima smo već izgradili prijateljstva, navike, karijere, došli smo u potpuno novu sredinu. Osećala sam se kao na prvoj godini Akademije. Kad ne znaš ništa i nikoga, niko tebe ne zna i moraš sve ispočetka - rekla je lepa plavuša koja se iz rodnog Novog Sada s 11 godina s roditeljima preselila u Rovinj.

Podsetimo, par se upoznao u Sarajevu gde je Marija studirala te su se nakon tri godine i venčali. Tada je u intervjuu za Tportal.hr izjavila da supruga ostavila kada bi saznala da je neveran.

foto: Printscreen/Instagram

- Da me muž naočigled vara i da sam toliko nesretna, iako vjerujem u instituciju braka, ne bih ostala s takvom osobom, nego bih išla da krojim svoju sreću bez njega - ispričala je Marija koja je i 2010. imala planove da živi u dalekom Los Anđelesu s puno dece.

- Zamišljam svoju budućnost s Mirajem i nekoliko komada dece, kraj bazena u Los Anđelesu ili barem Rovinju, što je puno verovatnije, s jednim ili dva nemačka boksera koji trčkaraju u pozadini. Kada smo zajedno, idemo u šetnje, gledamo TV i izležavamo se gledajući filmove, a dosta se družimo s glumačkim parom Helenom Minić i Hrvojem Klobučarom - otkrila je glumica.

(Kurir.rs/Večernji)

Bonus video:

01:56 ODMORIĆU SE KAD UMREM! Mladi glumac osim snimanja radi još puno drugih, različitih poslova! Odao tajnu kako sve postiže