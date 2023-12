PREMINUO GLUMAC ANDRE BRAUER, POZNATI TV POLICAJAC: Srbija ga pamti po seriji "Odeljenje za ubistva"

Andre Brauer, američki glumac koji je gledaocima u Srbiji poznat po ulozi detektiva Frenka Pembltona u seriji "Homicide" (Odeljenje za ubistva), umro je u 61. godini, posle kraće i teške bolesti.

Brauer je osvajač dve Emi nagrade, a poznat je i po ulozi kapetana Rejmonda Holta u seriji "Brooklyn Nine-Nine". Njegov publicista je potvrdio tužne vesti za magazin Variety.

Brauerova karijera dostigla je vrhunac 1998. godine, kad je dobio Emi nagradu za ulogu Pembltona, dok je drugi put ovo priznanje dobio za ulogu kriminalca u seriji "Lopov".

Brauer je rođen u Čikagu kao najmlađi od četvoro dece, diplomirao je na Stenfordu, a glumu je učio na Džulijardu.

I pored toga što je imao mnogo uspeha i u TV serijama i na filmu (uloge u filmovima "City of Angels", "Frequency", "Poseidon", "Primal Fear", Duets", "The Mist", "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer", "Salt" i "The Gambler"), glumac je svoj život potpuno posvetio porodici.

- Porodica mi je važnija od velike uloge. Imao sam interesantnu karijeru, mislim da je mogla da bude i veća. Mogao sam da se bavim i produkcijom i režijom, svim drugim interesantnim stvarima. Ali bi to sve išlo na štetu mog života i moje porodice.

Iza Andrea su ostali supruga Ejmi Brabson (takođe smo je gledali u "Homicide") i troje dece.

U objavi na Instagramu, njegov kolega iz Brooklyn Nine-Nine Teri Kruz napisao je: "Počastvovan sam što sam te poznavao, smejao se s tobom, radio s tobom i delio 8 slavnih godina gledajući tvoj nezamenjiv talent. Ovo boli."

