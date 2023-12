PREMINUO SCENARISTA I PRODUCENT U 101. GODINI: Stvorio neke od najpoznatijih serija i promenio televiziju zauvek

Američki scenarista i producent Norman Lir preminuo je u 101. godini. Poznat je po stvaranju sitkoma iz 70-ih godina, poput 'All in the Family', 'Maude' i drugih. Vest je potvrdila portparolka njegove porodice Lara Berghold.

foto: Donna E. Natale Planas / Zuma Press / Profimedia

- Norman je živeo život pun strahopoštovanja prema svetu oko sebe. Svako jutro divio se svojoj šolji kafe, obliku stabla ispred prozora i zvucima prekrasne muzike. Ali ljudi, oni koje je tek upoznao i oni koje poznaje decenijama, bili su ti koji su zauvek održali njegov um i srce - pisalo je u saopštenju porodice.

Tokom svoje karijere je napisao i stvorio više od 100 serija, a najveći uspeh imao je tokom 70-ih i ranih 80-ih godina.

foto: Profimedia

Lir je rođen 27. jula 1922. godine. Njegov otac Herman je bio osuđen na tri godine zatvora zbog prodaje lažnih obveznica, kad je Norman imao devet godina. Išao je na fakultet u Bostonu, koji je kasnije napustio. Potom se pridružio vazdušnim snagama tokom Drugog svetskog rata. Bavio se i odnosima s javnošću. Kasnije je pokrenuo svoju producentsku kompaniju.

(Kurir.rs/24sata.hr)

