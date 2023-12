LELA IZ BOLJEG ŽIVOTA POSTALA GLUMICA DA JOJ BRAK NE BI PROPAO: Svi je obožavali, a ona se povukla! Evo kako sad izgleda (FOTO)

Ljiljana Lašić bila je jedna od najvećih zvezda bivše Jugoslavije, lepotica za kojom su se svi okretali, a onda se povukla sa malih ekrana i danas jedino možemo da je gledamo u pozorištu na Slaviji.

Ljiljana Lašić je rođena 17. decembra 1946. u Kragujevcu, ali u Beogradu je prohodala i tu se školovala. Bila je 40 godina stalni član Beogradskog dramskog pozorišta. Ali, veliku popularnost, širom Jugoslavije, stekla je ulogom Tine u čuvenoj TV-seriji "Pozorište u kući", poznata je i kao Lela iz "Boljeg života".

- Prvo sam se upisala na arhitekturu, a suprug Vladislav se, kao arhitekta, bavio scenografijom za filmove. Shvatila sam da bi u tim uslovima moj brak propao, pa sam, u želji da uskladimo ritam kretanja, položila prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti. Bila sam tu u divnoj klasi s Petrom Božovićem, Svetlanom Bojković, Brankom Milićevićem Kockicom… Na trećoj godini sam, posle pet godina braka, rodila sina… - ispričala je u jednom intervjuu za "Politiku" Ljiljana koja se udala veoma mlada.

- Nikome ne preporučujem. Udati se u 18. godini znači lišiti se velikog dela mladosti. Imam brak u kome delimo isti sistem vrednosti. I ta zajednica traje 46 godina! Dobri smo prijatelji. Znamo se od detinjstva – iz iste smo ulice - ispričala je ona.

Inače, nije verovala u brak do groba, ali je to mišljenje promenila.

- Sigurna sam da je i on voleo neke žene i ja neke muškarce. Ali, nas dvoje smo odlučili da živimo jedno s drugim. Atipičan je to odnos. Ni on, ni ja nismo verovali u ljubav do groba. Sad, naravno, da. Sa toliko godina, sa toliko iskušenja - rekla je ona.

Ona u braku sa Vladislavom Lašićem ima sina Đorđa i unuku Jovanu.

