ZELENOOKOJ GLUMICI PREDVIĐALI SJAJNU KARIJERU, A ONDA JE BOLEST UZELA MAHA: Opčinila sve u čuvenom filmu, a onda je usledila borba

Film "Ljubavni život Budimira Trajkovića" obeležio je odrastanje mnogih generacija na ovim prostorima.

Sa osmehom i melanholijom se sećamo porodice Trajković koja gradi mostove. Prvo je to uradio deda, pa onda sin, a za njima i Budimir. Međutim sve planove pokvarila je zelenoka Mirjana u koju se on zaljubljuje.

foto: Printscreen/Youtube

Lik lepe plavokose oživela je Marina Nemet, rođena koja je rođena 7. juna 1960 godine u Novoj gradišci. Nakon borbe sa teškom bolešću preminula je 11. decembra 2010. godine.

Počeci

Dramska umetnica sa svega 17 godina stala je prvi put pred kamere i očarala sve. Brzo je dobila i glavnu ulogu u pomenutom filmu.

Njen talenat za glumu prepoznala je supruga režisera Vatroslava Mimica još u osnovnoj školi. Pozvala je u Zagreb da glumi u njegovom novom filmu. Tada je mislila da je sve to prolazna avantura, ali ipak nije bilo tako. Došla je na film i tamo ostala.

Gde je Marina Nemet?

foto: Printscreen

Predviđali su joj blistavu karijeru, a ona je nestala odmah nakon te role. Više od deceniju je nije bilo ni u jednom filmu ni pozorištu, a onda se nakon godina ponovo vratila pred kamere.

Jednom prilikom su je upitali da li je zadovoljna svetom kinematografije i uloga koje je tumačila, a ona je rekla:

- Nisam. Kada je film u pitanju, ja se ne zadovoljavam da igram samo žene- objekte; želim da tumačim kompletne osobe, ženske likove. Likove koji po svojoj koncepciji idu u - dubinu. Žena se na našem filmu većinom iskorišćava kao objekat. Nema pravih ženskih likova - rekla je tada.

U periodu kada se nije pojavljivala pred kamerama, Marina je završila Akademiju dramskih umetnosti u Zagrebu, a postala je član dramskog pozorišta "Gavella" 1991, gde je odigrala brojne role.

Smrt supruga

foto: Printscreen/Youtube

Glumica je bila udata za kolegu Slavka Brankova, sa kojim je dobila ćerku Tenu. Tokom 2006. godine na njihovu ljubav je stavljena tačka, a Slavko je preminuo nekoliko meseci kasnije u 55. godini života, u trenutku dok njena mezimica ima samo dvaneast godina.

Marina i Slavko ostali su u prijateljskim odnosima nakon razvoda. Ali, on nije želeo da govori da ima karcinom, već je to vešto skrivao od svih do trenutka dok nije legao u bolničku postelju. Naime, njemu su lekari konstatovali da ima karcinom pluća, a usled teškog stanja mesec dana pre smrti bio je hospitalizovan u bolnici, gde je i preminuo. Marina je jako teško podnela njegovu smrt, te je u pozorištu napravila kraću pauzu kako bi uspela da se opravi.

Ona je samo jednom odogovrila na pitanja novinara kako se oseća:

"Čitam, uživam u proleću i čekam nešto značajno da mi se dogodi", rekla je Nemetova koja je bila skrhana bolom zbog preminulog supruga.

Teška bolest

foto: Printscreen

Četiri godine kasnije i Marina saznaje da boluje od teške bolesti. Karcinom dojke nije joj dozvolio da nastavi sa svojim umetničkim stvaralaštvom. Imala je jake glavobolje, koje su bile praćene velikom slabošću, mučninama i jakim bljeskom ispred očiju, te je odlučila da potraži pomoć lekara.

Sredinom 2010. godine Marina je sasvim slučajno na rutinskom pregledu saznala da boluje od zloćudnog tumora, a lekari za nju nisu imali dobre prognoze. Ubrzo je usledila operacija koja je trebalo da bude spas Nemetovoj, ali život je drugačije režirao poslednje scene njenog života.

Poslednji poklon

Nakon što je izašla iz bolnice, koleginice iz pozorišta odigrale su predstavu "Tartuffe", a sav novac zarađen od prodaje ulaznica darovali su svojoj kolegnici. Na predstavi se pojavila kako bi se zahvalila kolegnicama, ali to je ujedno bilo i poslednje njeno pojavljivanje u javnosti. Bolest je, bila jača i 11. decembra 2010. godine izgubila je bitku sa karcinomom u 50-oj godini života.

(Kurir.rs/K.K)