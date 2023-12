BRITANIJA IZABRALA PREDSTAVNIKA ZA EVROVIZIJU: Pesmu napisao čovek koji piše za pevačicu albanskog porekla koja je vređala SRBE

evo ko je on

Pevač Oli Aleksander (33), bivši član popularnog benda Years & Years, predstavljaće Veliku Britaniju na Pesmi Evrovizije 2024. godine.

Oli je pevao neke od najpoznatijih pop pesama današnjice, kao što su 'Desire', 'King', 'If You're Over Me' i mnoge druge. Kako prenosi Bi-Bi-Si, Oli se nada da će sledeće godine ostvariti bolji rezultat nego prošle godine Mej Miler, koja je završila pretposlednja.

U finalu emisije 'Strictly Come Dancing' otkriveno je da će učestvovati na Pesmi Evrovizije.

- Mnogo volim Evrosong, ostvario mi se san. Veoma sam uzbuđen - rekao je tada.

On je u saopštenju za javnost dodao da će dati sve od sebe da njegov nastup ostane za pamćenje.

- Odlučan sam da dam sve od sebe i da za sve vas izvedem odličan i nezaboravan nastup - rekao je on.

Pesma sa kojom će se predstaviti još uvek nije završena, ali je jedan od autora Denija L. Harlea, koji je stvorio neke od najvećih hitova Dua Lipa, koja je u više navrata vređala Srbe, i Čarlija KSCKS-a.

- Biće elektronsko, nešto uz šta možete plesati. Ali više od toga ne mogu da kažem - otkrio je Aleksandar.

Inače, pet njegovih pesama dospelo je na top 10 top liste singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu. Oli je takođe bio nominovan za nagradu BAFTA za ulogu u filmu 'It's A Sin'.

