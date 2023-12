OSVOJILA SVET LEPOTOM I TALENTOM, A OVAKO JE PRIČALA O SRBIJI I OCU BOGDANU: "Jedini sam član Jovovića koji nije bio u zatvoru"

Mila Jovović jedna je od najslavnijih glumica srpskog porekla u svetskoj industriji.

Američka glumica, muzičar i foto model Mila Jovović, rođena je 17. decembra, 1975. godine u Kijevu. Otac joj je srpski doktor Bogdan Jovović, a majka ruska glumica Galina Loginova Jovović.

Porodica se preselila u London, a 1981. u Sakramento u Kaliforniji kada je Mila imala samo pet godina. Sedam meseci kasnije nastanili su se u Los Anđelesu. Jovovići vode poreklo iz Crne Gore i imaju vrlo burnu istoriju. Njen pradeda Bogić Camić Jovović bio je barjaktar iz plemena Vasojevića i gardijski oficir kralja Nikole I Petrovića. Mila je svoje ime dobila upravo po njegovoj ženi Milici.

Njen deda Bogdan Jovović bio je komandant vojnog područja Priština, a kasnije je bio vojni finansijski inspektor u vojnim područjima Skoplje i Sarajevo, gde je otkrio veliku proneveru zlata. Kažnjen je jer je odbio da optuži svog prijatelja za taj zločin. Kasnije, komunistička vlada Jugoslavije ga je utamničila na Goli otok. Bojeći se da će ponovo biti uhapšen, pobegao je u Albaniju a potom je prešao u Sovjetski Savez, u Kijev.

Milin otac, Bogdan Jovović, se potom pridružio njenom dedi u Kijevu, gde su on i sestra diplomirali medicinu. Ovakva istorija o njenoj "revolucionarnoj porodici",danas je kako kaže iznova inspiriše i podstiče na mnoge stvari, te je uvek rado prepričava:

- Tata je mislio da od zdravstenog osiguranja može da napravi veliki biznis, pa je 1994. godine zaglavio u zatvoru, gde je ostao punih pet godina. Veoma smo bliski, posebno od kako sam dobila prvo dete. On živi u Las Vegasu i kad god može dolazi da nas obiđe. Od mame sam nasledila radoznalost, ljubav prema književnosti i umetnosti i definitivno da dobro razmislim pre nego što nešto odlučim. Od tate sam dobila impulsivnu stranu, neustrašivost, spremnost da ponekad uđem u rizik. Ipak sam ja potomak jedne prilično revolucionarne porodice. Verovatno sam jedini član familije Jovović koji nije bio u zatvoru. Moj deda je, a mislim i njegova braća, bio zatočenik na Golom otoku. Ta priča o tom ostrvu, fascinira me! Zato želim da sa rođakom Mirkom, koji je reditelj, snimim film o Golom otoku. Skoro sam skapirala pravo značenje tog imena, u smislu - ogoljeno ostrvo. Još više me onda interesuje ta tema. Za Amerikance bi to bilo jako zanimljivo. Volela bih da napravim film o divljoj, nasilnoj, dramatičnoj istoriji moje porodice. Nismo mogli da je izbegnemo, čak i da smo hteli - ispričala je Mila jednom prilikom za "Sedmicu".

Od malih nogu pokazuje svoje talente prema glumi, manekenstvu i muzici. Posle nekoliko manjih televizijskih i filmskih uloga, postala je poznata po ulozi u filmu "Povratak u Plavu lagunu" (1991). Sledeća značajna uloga bila je u filmu "Peti element" (1997), a kasnije je imala glavnu ulogu u filmu "Glasnik: Priča Jovanke Orleanke" (1999). Godine 2002. igrala je glavnu ulogu u filmu "Pritajeno zlo", koji je izrodio četiri nastavka: Pritajeno zlo: Apokalipsa (2004) "Pritajeno zlo: Istrebljenje" (2007) "Pritajeno zlo: Život posle smrti 3D" (2010) i "Pritajeno zlo: Osveta 3D" (2012).

Paralelno sa glumačkom karijerom, započela je i muzičku. Uspešno je vodila dve karijere istovremeno i mnogi su joj zbog toga divili. Pored toga imala je vremena i za ljubavni život za koji može da se kaže da je bio vrlo uzbudljiv i buran.

Mila Jovović udala se za glumca Šona Endruza oktobra 1992. za vreme snimanja filma "Dazed and Confused". Taj brak je poništen mesec dana kasnije. Kasnije, 1997, udala se za režisera "Petog elementa" Luka Besona. Razveli su se 1999, posle čega se kratko zabavljala sa gitaristom benda "Red Hot Čili Pepers", Džonom Frušanteom. Bila kratko verena za pisca i režisera Pola Andersona 2003. godine sa kojim ima ćerku Ever Gabo.

Pre par meseci je za naše medije ispričala kako bi volela da poseti Srbiju i Crnu Goru, ali da njen otac ne želi:

- Kao i većina Srba, i on ima problem sa praštanjem, osvetom i takvim osećanjima koja se prenose s generacije na generaciju. Mnogo mi je bilo teško što je porodica toliko razjedinjena. A onda se desilo da mi se rodila ćerka, prvi Jovović rođen u Americi, a da je posle dva meseca umro Branko, prvi Jovović sahranjen u Americi. Na sahranu su došli svi. Taman kada su hteli da se raziđu, sve sam ih pozvala kod sebe, da vide bebu. Tada su bili tu, kod mene, ostavili sve probleme za sobom, slavili smo novi život. Bilo je veoma emotivno. Moj otac je pre toga bio nervozan, nije znao kako će sve ispasti. Tokom večeri se opustio.

Sledećeg jutra nije mu osmeh silazio sa lica, a ja nisam mogla da prestanem da plačem od sreće. Rekao mi je: "Znaš, ja nikada ne bih pristao na sve ovo. Samo si ti mogla da me ubediš, ti si jedini Jovović koji može da okupi celu porodicu." To je bilo olakšanje za njega. Inače, obožava svoju unuku, moju ćerku, kojoj sam dala ime Ever Gabo. Ever je staro škotsko ime za muškarce i ono je bila želja mog partnera, režisera Pola Andersona. A Gabo je spoj prvih slova imena mojih roditelja, Galine i Bogića - ispričala je Mila jednom prilikom.

