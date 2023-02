JEDINI SAM ČLAN PORODICE KOJI NIJE BIO U ZATVORU! Glumica o ocu kome NE PADA NA PAMET da se vrati U SRBIJU i svom POREKLU

Holivudska glumica Mila Jovović je jednom prilikom na Instagramu objavila fotografiju svojih predaka i napisala kako su oni bili borci u Drugom svetskom ratu.

Mila je rođena u Ukrajini, majka joj je glumica Galina Oginova Jovović, a otac Bogdan Jovović, čija porodica vodi poreklo iz Crne Gore. Ova lepotica ne krije to da je njen otac imao burnu prošlost.

- Tata je mislio da od zdravstenog osiguranja može da napravi veliki biznis, pa je 1994. godine zaglavio u zatvoru, gde je ostao punih pet godina. Veoma smo bliski, posebno od kako sam dobila prvo dete. On živi u Las Vegasu i kad god može, dolazi da nas obiđe. Od mame sam nasledila radoznalost, ljubav prema književnosti i umetnosti i definitivno da dobro razmislim pre nego što nešto odlučim. Od tate sam dobila impulsivnu stranu, neustrašivost, spremnost da ponekad uđem u rizik. Ipak sam ja potomak jedne prilično revolucionarne porodice. Verovatno sam jedini član familije Jovović koji nije bio u zatvoru. Moj deda je, a mislim i njegova braća, bio zatočenik na Golom otoku. Ta priča o tom ostrvu me fascinira! Zato želim da sa rođakom Mirkom, koji je reditelj, snimim film o Golom otoku. Skoro sam skapirala pravo značenje tog imena, u smislu - ogoljeno ostrvo. Još više me onda interesuje ta tema. Za Amerikance bi to bilo jako zanimljivo. Volela bih da napravim film o divljoj, nasilnoj, dramatičnoj istoriji moje porodice. Nismo mogli da je izbegnemo, čak i da smo hteli - rekla je Mila jednom prilikom za "Sedmicu".

Mila je takođe rekla da ima želju da poseti i Srbiju i Crnu Goru, za razliku od njenog oca, kome to ne pada na pamet.

- Kao i većina Srba, i on ima problem sa praštanjem, osvetom i takvim osećanjima koja se prenose sa generacije na generaciju. Mnogo mi je bilo teško što je porodica toliko razjedinjena. A onda se desilo da mi se rodila ćerka, prvi Jovović rođen u Americi, a da je posle dva meseca umro Branko, prvi Jovović sahranjen u Americi. Na sahranu su došli svi. Taman kada su hteli da se raziđu, sve sam ih pozvala kod sebe da vide bebu. Tada su bili tu, kod mene, ostavili sve probleme za sobom, slavili smo novi život. Bilo je veoma emotivno. Moj otac je pre toga bio nervozan, nije znao kako će sve ispasti. Tokom večeri se opustio. Sledećeg jutra nije mu osmeh silazio sa lica, a ja nisam mogla da prestanem da plačem od sreće. Rekao mi je: „Znaš, ja nikada ne bih pristao na sve ovo. Samo si ti mogla da me ubediš, ti si jedini Jovović koji može da okupi celu porodicu.“ To je bilo olakšanje za njega. Inače, obožava svoju unuku, moju ćerku, kojoj sam dala ime Ever Gabo. Ever je staro škotsko ime za muškarce i ono je bila želja mog partnera, režisera Pola Andersona. A Gabo je spoj prvih slova imena mojih roditelja, Galine i Bogića - rekla je ona tada, dok je potom dobila još dvoje dece, takođe ćerke, Dašijel i Ošin.

Mila je govorila i o prilagođavanju u Americi, u koju se preselila iz Evrope.

- Rusi me baš vole, kao i ja njih. To je moja kultura, tamo sam rođena. Imala sam problema u prvim razredima u Americi, drugovi iz razreda su me nazivali ruskim špijunom. Deca mogu da budu okrutna. Bilo mi je teško, svakako, ali posle shvatiš i dobre strane svega toga. Najpopularnija devojka u razredu se obično uda za najlepšeg dečaka iz školskog fudbalskog tima i nikada ne uradi nešto od svog života. Prosto, nema izazova za tako nešto. U životu, nažalost, izazovi i teškoće su tu da vam pomognu da postanete bolja osoba, da ne ostanete lenji i nezainteresovani za život - istakla je.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

09:21 NE ZANIMA ME POPULARNOST! Popularna glumica čezne za izazovom: TEK ME ČEKA ŽIVOTNA ULOGA!