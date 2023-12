VIN DIZEL OPTUŽEN ZA ZLOSTAVLJANJE SVOJE ASISTENTKINJE: "Ljubio je na silu moje grudi, ŠČEPAO ME i onda je počeo OVO da radi"

Bivša asistentkinja glumca Vina Dizela Asta Džonason podnela je tužbu protiv njega tvrdeći da ju je u septembru 2020. seksualno napadao u hotelu St. Regis u Atlanti. U tužbi koja je predata danas sudu u Los Anđelesu, navedeni su jezivi detalji. Uvid u ta dokumenta imao je Vanity Fair.

Asta Džonason ispričala je da ju je glumac Vin Dizel pozvao u svoj apartman nakon što se vratio iz kluba sa hostesama. Nakon što su ostale žene otišle Dizel, čije je pravo ime Mark Sinkler navodno zgrabio ju je za zglobove ruku i povukao ju je na krevet.

foto: Printscreen

Molila ga je da prestane, ali je on tada počeo da dodiruje i ljubi njene grudi, piše u tužbi.

“Gospođa Džonason bojala se da nasilnije odbije svog nadređenog, znajući da je ključno za njenu bezbednost i sigurnost njenog posla bilo da ga istera iz sobe.

Ali ta je nada umrla kada je Vin Dizel pao na kolena, podigao haljinu gospođe Džonason do njenog struka i maltretirao njeno telo, prelazeći rukama preko njene natkolenice pa preko unutrašnje strane njene butine".

foto: Universal Pictures / Planet / Profimedia

Asta je u jednom momentu uspela da pobegne u kupatilo, ali ju je glumac pribio uz zid i stavio njenu ruku na njegov penis koji je bio u erekciji- Dizel je tada mastrubirao, navodi se u tužbi.

“Prestravljena gospođa Džonason zatvorila je oči, pokušavajući da se odvoji od seksualnog napada i izbegne da ga naljuti".

Džonason je u to vreme diplomirala Los Anđelesu, a radila je u njegovoj kompaniji "One Race", dok je njegov film "Fast Five" bio u fazi produkcije.

Njen zadatak bio je da organizuje zabave, prati filmsku zvezdu na prijemima i da se pobrine da bude u njegovoj "blizini" kada se fotografiše sa drugim ženama. Međutim, Džonason tvrdi da je otpuštena nekoliko sati nakon što ju je Dizel napao.

foto: Profimedia

Tuži glumca i za polnu diskriminaciju, namerno nanošenje emocionalnog stresa, neprijateljsko radno okruženje, nezakoniti otkaz i odmazdu.Bivša asistentkinja navodi da je doživela i da i dalje "trpi poniženje, emocionalnu patnju i mentalnu i fizičku bol i nelagodnost.

Nije do sada tužila Dizela zbog ugovora o tajnosti podataka koji je potpisala. Ohrabrili su je pokreti #MeToo Speak Out Act, njen cilj je pravda i da vrati svoju slobodu.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B)

Bonus video:

