NOVA TUŽBA PROTIV PI DIDIJA ZA SILOVANJE: S bivšom se NAGODIO, a sad se javila NOVA ŽRTVA s gnusnim tvrdnjama! Iznela DETALJE

Reper Šon “Didi” Kombs dobio je i treću tužbu za seksualni napad, nedelju dana nakon nagodbe s bivšom devojkom Kesi, i samo dan nakon što ga je prijavila i Džoi Dikerson-Nil.

Novu tužbu podnela je anonimno žena koja tvrdi da su Didi i pevač i tekstopisac Aron Hol naizmenično silovali nju i jednu od njenih prijateljica 1990. ili 1991. godine, prema podnesku koji je "Rolling Stone" dobio u petak, piše TMZ. U tužbi se navodi da su žena i njena prijateljica upoznale Didija na jednom događaju, a Didi i Hol su počeli da flertuju s njih dve, časteći ih pićem tokom večeri.

foto: CJ Contino Collection / Everett / Profimedia

Žena tvrdi da su je Didi i Hol odveli u Holov stan, gde joj je ponuđeno još alkohola, a zatim su je, tvrdi, prisilili na seks s Didijem. Kaže da je bila istraumirana, a dok je ležala u krevetu, Hol je navodno ušao, "prikliještio" je i silovao.

Tvrdi da su silovali i njenu prijateljicu

Kaže da su njenu prijateljicu takođe silovala oba muškarca.

Kaže da je nekoliko dana kasnije Kombs otišao do ženine kuće i pobesneo... "Bio je besan i počeo je da je napada i guši je do te mere da se onesvestila. Kombs je tražio njenu prijateljicu jer se brinuo da će ona reći devojci s kojom je tada bio šta su im on i Hol učinili."

foto: Profimedia

U tužbi tvrdi da je otišla kod lekara i ispričala svojoj porodici i prijateljima šta se dogodilo.

Nagodio se u prvoj tužbi, brzo mu stigla druga

Muzičarka Kesi je prošle nedelje podnela tužbu protiv Didija, a postigli su nagodbu samo jedan dan nakon što je pevačica podigla tužbu. Tužila ga je zbog fizičkog i psihičkog zlostavljanja. Kesi, rođena kao Kasandra Ventura, tvrdila je da je reper "bio sklon nekontrolisanom besu i često ju je divljački tukao" tokom njihove veze duge deset godina.

Nakon nje, stigla je druga tužba koju je podnela žena po imenu Džoi Dikerson-Nil. Ona tvrdi da ju reper silovao i drogirao 1991. godine. U toj tužbi se navodi da je Dikerson, koja je u to vreme bila studentkinja, "nevoljno pristala na večeru s Kombsom".

foto: TIMMSY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Tokom njihovog sastanka Kombs ju je namerno drogirao, što je dovelo do toga da je bila u fizičkom stanju u kom nije mogla samostalno da stoji ili hoda. Najpre je vozio do muzičkog studija, gde nije mogla da izađe iz auta, a zatim je Kombs nastavio do mesta gde je odseo kako bi je seksualno napao", stoji u tužbi.

Iako Dikerson nije otišla u policiju nakon navodnog incidenta, tvrdi da joj se kasnije obratio DeVante Sving, član R&B grupe Jodeci, koji joj je navodno rekao da je Kombs delio "snimak seksa" njih dvoje. Sving to nije prijavio jer se bojao da će izgubiti diskografski ugovor s Kombsom.

foto: Profimedia

U tužbi se dalje navodi da je Dikerson odustala od koledža i primljena je u bolnicu zbog suicidalnih misli. Kao odgovor na optužbe, Kombsov portparol dao je izjavu za Page Six u četvrtak. "Ova tužba u zadnji čas je primer kako se dobronameran zakon može okrenuti naopako. Priča gospođe Dikerson stara 32 godine izmišljena je i nije verodostojna. Gospodin Kombs je nikada nije napao i ona implicira stvari koje nisu postojale. Ovo je čisto otimanje novca i ništa više", rekao je portparol osvrćući se na Zakon o preživelim odraslim osobama u Njujorku koji ističe u petak, a omogućio je jednogodišnji period za osobe koje su preživele seksualno zlostavljanje da pokrenu tužbe koje bi inače bile blokirane zastarom.

(Kurir.rs/ TMZ/ Index.hr)

Bonus video:

00:52 DAN SEĆANJA NA ŽENE ŽRTVE NASILJA: Prošle godine ubijeno je 44 žena - evo šta treba da se dogodi da se to više ne događa!