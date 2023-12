CELOJ PLAŽI ZAVRTELA MOZAK NAJMANJIM TANGA GAĆICAMA: Ova lepotica zavodi samo UTICAJNE FRAJERE, a menja ih češće nego čarape

Šantel Džefris, model, DJ i influenserka, uživa u prazničnim danima, a slavnu lepoticu paparaci su uhvatili na jednoj popularnoj plaži u Majamiju. Paradirala je u zavodljivom, minijaturnom bikiniju sa animal printom, istakavši svoju vretenastu figuru - bujni dekolte, ravan stomak i izvajanu zadnjicu.

Atraktivna 31-godišnjakinja poznata je po smeli, obnaženim fotografijama, a ima i armiju fanova na Instagramu - tamo je prati preko 4,5 miliona ljudi. Šantel redovno kači provokativne fotke, a komplimenata joj nikad ne nedostaje.

foto: SBCH / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Podsetimo, ona je još 2017. priznala da je ugradila silikonske implantante zbog činjenice da je često varirala u težini, a želela je da joj grudi ostanu iste veličine uprkos njenoj skolonosti ka jo-jo efektu. U jednom trenutku imala je 58 kilograma, a umela bi naglo da smrša i na težinu od 45 kilograma - to je uticalo da se veličina njenih grudi neprestalno menjala.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- To je prilično velika razlika. Kada pređete s D na B korpu i izgubite taj volumen i težinu, to negativno utiče na vaše grudi. Čini da budu mlitave, da vise i možete dobiti i strije, i sve to nije najbolje izgledalo - obrazložila je.

Inače, ova crnka poznata je po viđanju sa bogatim, poznatim i uticajnim muškarcima, a i sama je otvoreno priznala da frajere bez statusa ni ne uzima u razmatranje. Ona je imućne muškarce počela da zavodi još pre punoletstva, pa je tako pre 2013. uspela već da bude sa Džastinom Kombsom, sinom Paf Didija, reperom Lil Tvistom i igračem američkog fudbala Dišonom Džeksonom.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

No, afera koju je zaista proslavila i učinila je svetski poznatom jeste ona sa Džastinom Biberom. Ova romansa je bila kratka, ali dovoljna da podigne prašinu, a okončala se - hapšenjem! Šantel je bila sa pevačem kada ga je policija uhvatila kako vozi u alkoholisanom stanju, a dok su ga hapsili ona se smejala, što je zgrozilo javnost.

Na njenu listu slavnih ljubavnika upisali su se i reper Trevis Skot, košarkaš Džordan Klarkson, kao i njegov kolega Kajri Irving, glumac Vilmer Valderama, jutjuber Pol Logan, reper Mašin Gan Keli... No, trenutno je singl, premda se šuška da je u ljubavi sa di-džejem Diplom.

